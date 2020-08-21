Несмотря на сложную ситуацию, "дыры" в госбюджете Украины нет, — Шмыгаль

Несмотря на сложную ситуацию из-за коронавируса и экономического кризиса, в государственном бюджете Украины нет "дыры".

Об этом в интервью "Украинформу" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Нынешнюю ситуацию в экономике глава правительства назвал "плановым дефицитом бюджета" в размере 7,5% ВВП. По его словам, эта сумма согласована с международными партнерами и кредиторами.

"Она относительно небольшая, если сравнивать с отдельными европейскими странами, где дефицит бюджета достигает даже 10-14%. Наш уровень бюджетного дефицита действительно приближается к 300 млрд грн, но цифра умеренная для Украины и абсолютно посильная для бюджета. На сегодняшний день нет кассового разрыва. И мы четко понимаем источники покрытия такого дефицита", — подчеркнул Шмыгаль.

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Премьер добавил, что управлять этим процессом в ручном режиме невозможно, поскольку бюджет был утвержден парламентом и в него внесены все необходимые изменения еще во II-м квартале. Поэтому Украина живет "согласно утвержденной смете" и стабильно идет в бюджетном графике. Если же говорить об источниках покрытия бюджета, то правительство рассчитывает на несколько источников.

"Это и налоговые поступления и дивиденды государственных предприятий, и ссуды на внутреннем и внешнем финансовых рынках. У нас нет сегодня долговых угроз и просрочек. Украина вовремя и по графику выполняет все свои обязательства перед кредиторами, несмотря на всю сложность экономической ситуации в мире и стране. Поэтому с поиском средств проблем не будет", — заверил Шмыгаль.

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Напомним, что по словам главы Счетной палаты Украины Валерия Пацкана, план расходов из государственного бюджета за первое полугодие 2020 года недовыполнен на 51 млрд грн, или 9,5%, а недополучение доходов в бюджет составило 38 млрд грн, или 7,8%.