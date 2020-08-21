НБУ понизил официальный курс гривни, но на наличном рынке он растет

Межбанковские торги 20 августа продемонстрировали скачки курса гривни по отношению к доллару — с утренних 27,45/27,48 грн/доллар он еще к концу первой половины дня прыгнул к отметке 27,50/27,525 грн/доллар, а потом к закрытию торгов упал к отметке 27,355/27,38 грн/доллар.

Спасателем национальной валюты на межбанке вчера, с точки зрения трейдеров, стал Укргазбанк. На пике падения курса нацвалюты банк вышел на торги с "мешком" долларов. Благодаря этому котировки просели.

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Под конец торговой сессии излишек валюты даже выкупил НБУ — 20 млн долларов по курсу 27,40 грн/доллар.

21 августа курс доллара к открытию торгов на межбанковском валютном рынке, по сравнению с четвергом, не изменился — 27,355/27,38 грн за доллар.

Евро на межбанке подорожал в покупке и в продаже на 11 копеек. 21 августа торги по евро стартовали в диапазоне 32,47/32,50 грн за евро. 20 августа закрылись на уровне 32,36 /32,39 грн/евро.

Особой активности аналитики рынка сегодня на межбанковских торгах не прогнозируют в виду того, что это последний банковский день этой недели перед тремя выходными.

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Отметим, в пятницу, 21 августа по сравнению с четвергом, 20 августа, НБУ удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару больше чем на 16 копеек — опустился с 27,316 грн/доллар до 27,4812 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 21 августа:

✅ 1 доллар США — 27,4812 грн;

✅ 1 евро — 32,5529 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,1792 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,1075 грн.

На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 27,37 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,43 грн/доллар. В четверг доллар покупали по курсу 27,47 грн/доллар, продавали по курсу 27,53 грн/доллар. Таким образом, в покупке и в продаже доллар подешевел на 10 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 32,25/32,37 грн/евро. В четверг утром евро покупали и продавали дороже на 15 копеек. Курс был 32,40/32,52 грн/евро.