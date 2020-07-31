Общество 30 минут назад

Netflix впервые снимет фильм в Украине

Съемки уже стартовали и продлятся до осени, основная их часть пройдет в Киеве

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Стриминговый сервис Netflix впервые будет снимать свой фильм в Украине. Среди главных актеров — Жан-Клод Ван Дамм.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

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По его словам, комедийный боевик под названием The Last Mercenary расскажет о политических интригах на государственном уровне.

"Львиная часть съемок пройдет в Киеве. Также будут снимать в Париже. По сюжету события будут разворачиваться во Франции. Среди главных актеров — Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов. Главные ответственные за часть съемок у нас — международная кинокомпания Apple Tree и отечественные Star Media", — рассказал Ткаченко.

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Министр отметил, что съемки уже стартовали и продлятся до осени.

"Надеюсь, лента станет еще и первой, которая получит рибейты в Украине", — подчеркнул Ткаченко.

Продюсерами ленты выступили Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Режиссер — Дэвид Шарон, оператор-постановщик — Тьерри Арбогаст.

Напомним, команда +1 Digital Studios начала съемки новой 12-серийной teen-dramedy под названием "Секс, Інста і ЗНО". Это первый украинский сериал о поколении Z, созданный специально для VOD-платформы.

Его премьера состоится на 1+1 video осенью 2020 года. Сериал будет доступен зрителям по подписке. Предпродажа по специальной early bird цене начнется в середине октября.

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