Нидерланды отказались судить в РФ виновных в катастрофе малайзийского "Боинга"

Нидерланды отказали России в передаче дела о причастности трех россиян к катастрофе рейса MH17 над Донецкой областью в 2014 году.

Об этом говорится в письме в парламент заместителя министра юстиции Нидерландов Ферда Грапперхауса, сообщает Reuters.

"Министерство юстиции и безопасности ответило, что передача уголовного производства в отношении трех россиян, подозреваемых властями Нидерландов, не является вариантом, и это требование не было принято во внимание", — отметил Грапперхаус.

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Первое судебное слушание по делу Нидерландов против трех россиян и одного украинца назначено на 9 марта. Если дело в конечном итоге будет передано в суд, четверо подозреваемых могут быть заочно осуждены в соответствии с законодательством Нидерландов.

По информации "Радио Свобода", осенью 2019 года Россия направила Нидерландам официальный запрос с предложением судить на своей территории трех россиян, подозреваемых в причастности к катастрофе самолета.

Ранее прокуратура Нидерландов обратилась к России с просьбой об экстрадиции Владимира Цемаха, которого подозревают в причастности к катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.

Напомним, 5 сентября 2019 года Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу катастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 на Донбассе Владимира Цемаха под личное обязательство.

7 сентября 2019 года состоялся большой обмен пленными. Из российского плена вернулись 35 украинцев. Украина передала российской стороне лиц, обвиненных в сотрудничестве с боевиками на Донбассе или с российскими спецслужбами. Среди них был и Владимир Цемах.

В ноябре 2018 года родные 55 жертв крушения MH17 подали в Европейский суд по правам человека иск против России.

В совместном расследовании The Insider и Bellingcat удалось установить личность ключевого фигуранта, разыскиваемого Совместной следственной группой по делу о сбитом над Донбасом малайзийском "Боинге" MH17, — это генерал-полковник Николай Федорович Ткачев с позывным "Дельфин", главный инспектор Центрального военного округа России. То, что голос разыскиваемого следствием лица идентичен голосу генерала Ткачева, подтвердили две независимые экспертизы. Сам Ткачев отрицает, что был в Украине.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области на подконтрольной боевикам территории. Погибли все 298 человек на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) — граждане Нидерландов. В Кремле отрицают причастность к авиакатастрофе.