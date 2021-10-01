НКЦБФР аннулировала сертификат на проведение депозитарной деятельности

30 сентября Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на заседании приняла решение об аннулировании сертификата на проведение депозитарной деятельности на фондовом рынке.

Как сообщает пресс-служба регулятора, при подаче пакета документов для получения сертификата регулятору была предоставлена ​​недостоверная информация о деятельности на фондовом рынке.

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В НКЦБФР отмечают, что это нарушение является основанием для аннулирования сертификата.

Решение принято в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 раздела V Положения о сертификации специалистов по вопросам рынков капитала и организованных товарных рынков, утвержденного решением НКЦБФР.

Ранее сообщалось, что 3 сентября 2021 года в Украине вступило в силу Положение о порядке проведения эмиссии депозитных сертификатов банка и их обращения.

Эмитентом депозитных сертификатов может быть только банк, отвечающий требованиям НБУ (Национальный банк Украины. — Delo.ua), согласованный НКЦБФР, о праве на поведение эмиссии депозитных сертификатов банка (в случае установления таких требований).

Перед этим Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку на заседании утвердила Положение о порядке осуществления эмиссии опционных сертификатов и их обращения.

Напомним, в августе 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов".