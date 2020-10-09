Политика и экономика 1 час назад

НКРЭКУ пожаловалась в ГБР на депутатов, лоббирующих интересы ДТЭК

Давление нардепов на работу Нацкомиссии в НКРЭКУ связывают с лоббированием интересов энергетического холдинга ДТЭК

Верховная Рада. Фото: Delo.ua Верховная Рада. Фото: Delo.ua
Верховная Рада. Фото: Delo.ua

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обратилась в Государственное бюро расследований (ГБР) с заявлением по поводу незаконного влияния группы народных депутатов на деятельность регулятора с целью добиться принятия незаконных решений.

Как сообщает пресс-служба НКРЭКУ, речь идет о совершении преступления, предусмотренного статьей 344 УК Украины о незаконном влиянии с использованием служебного положения и статуса депутата.

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"В последнее время указанная группа народных депутатов системно совершает публичное и непубличное давление на членов НКРЭКУ. Такие действия народных депутатов члены НКРЭКУ связывают с лоббированием интересов энергетического холдинга ДТЭК. Учитывая сложившиеся обстоятельства, члены НКРЭКУ защищают свои права и деловую репутацию, гарантированную им законом", — говорится в заявлении.

В комиссии обращают внимание, что обращение не имеет политического контекста.

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Заявление подписали все члены НКРЭКУ.

Напомним, в июне международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило долгосрочный кредитный рейтинг компании олигарха Рината Ахметова ДТЭК ВИЭ до "В-" с негативным прогнозом.

В сообщении агентства говорится о том, что с марта 2020 года уровень расчетов ГП "Гарантированный Покупатель" с производителями зеленой электроэнергии варьируется от 5 до 10%. 

На конец мая задолженность перед ДТЭК ВИЭ достигла 1,8 млрд грн без НДС.

 

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