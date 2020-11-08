Новоизбранный президент США Байден намерен отменить ряд указов Трампа

Новоизбранный президент США Джо Байден планирует издать указы, отменяющие ряд распоряжений своего предшественника Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reason.

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В частности, указано, что Байден планирует вернуть США в Парижское соглашение по климату, а также отменить выход Вашингтона из Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, он намерен немедленно отменить запрет на иммиграцию относительно стран с преимущественно мусульманским населением и возобновить программу, которая позволит людям, незаконно привезенным в США в детстве, оставаться в стране.

Издание также отмечает, что главные советники избранного президента месяцами работали над тем, как лучше реализовать его предвыборный план, и даже собрали книгу с его предвыборными обещаниями, на основе которых будут принимать те или иные решения.

Как известно, ряд ведущих мировых СМИ 7 ноября назвали Байдена победителем президентских выборов в США.

Поздравления Байден начал получать и от мировых лидеров, руководителей НАТО и ЕС.

В свою очередь, действующий президент Трамп на сегодняшний день не признал своего поражения.

Как сообщалось, кандидат от Демократической партии США Джо Байден победил на выборах главы Белого дома и станет 46-м президентом США.