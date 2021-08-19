Новость о замене Кличко на Чернышова — фейк, — СМИ

Новость о том, что Виктора Кличко отстранят от должности главы КГГА и ему на смену назначат действующего министра общин и территорий Алексея Чернышева является фальшивкой, утверждает издание "Комментарии".

Автор статьи предполагает, что министр Чернышов мог сам инициировать и распространение, а затем и разоблачение этой информации.

По данным издания, Чернышов имеет премьерские амбиции и хочет побороться за должность осенью, когда возможна отставка действующего премьера Денима Шмыгаля. И подобным шагом он хотел продемонстрировать, министерское кресло он перерос.

"Несмотря на то, что в каждом комплиментарном интервью Чернышов методично отвечает на прямые и завуалированные вопросы о своих премьерских амбициях (тем самым их подтверждая), темные страницы его биографии, опубликованные в СМИ, могут приравнять шансы занять главный пост в правительстве к нулю", — говорится в материале.

Именно поэтому не исключено, что Чернышов мог через фейковый вброс передать сигнал о своей готовности возглавить, к примеру, Киев. Столица с годовым бюджетом в 60 млрд грн. — гораздо более привлекательный объект для работы, чем министерство.

Кроме того, разоблачение также может сыграть Чернышову "на руку". "Теперь в своем окружении он может продвигать тезис о том, что его "хранят" для более масштабных задач — премьерских. Эту версию подтверждает быстрое опровержение со стороны самого главы Минрегиона", — говорится в статье.

"Ранее пиарщики Чернышова уже пытались убедить общественность (или ее отдельных представителей), что он достоин главного кресла в Кабмине. СМИ писали, что он был одним из немногих приглашенных на закрытую вечеринку в честь дня рождения президента Зеленского якобы на квартире у Миндича. Также появлялась информация о дружбе жен Зеленского и Чернышова на фоне увлечения последней современным искусством. Приводились также аргументы того, что Чернышов якобы налаживает "мосты" между Офисом Президента и Ринатом Ахметовым", — отмечают журналисты.

Кроме борьбы за премьерское кресло, пишут "Комментарии", подобный вброс может быть связан с созданием Банковой альтернативной площадкой для общения с региональными элитами, которую создают в Минрегионе в противовес Ассоциации городов Украины, возглавляемой Кличко. В Конгресс местных и региональных властей Чернышов может "заманивать" местных лидеров Государственным фондом регионального развития, объемы которого расширяют в несколько раз в ближайшие годы.