Происшествия 20 минут назад

Новые обстрелы на Донбассе: погиб украинский военный

Недалеко от населенного пункта Шумы подорвался на мине боец ООС

Фото: пресс-центр ООС Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС

За минувшие сутки боевики на Донбассе 10 раз обстреляли позиции украинских военных.

Один украинский боец подорвался на мине и погиб, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

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Указано, что возле населенного пункта Пески боевики стреляли из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а неподалеку от поселка Гнутово — из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов.

В свою очередь вблизи населенных пунктов Авдеевка, Широкино и Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

"За прошедшие сутки недалеко от населенного пункта Шумы подорвался на мине боец ООС. Он погиб", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что с начала суток 4 апреля обстрелов боевиков на фронте не было.

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Напомним, 2 апреля боевики более 20 раз обстреливали позиции ООС на Донбассе. В результате обстрелов пострадали двое военных и гражданский. По информации штаба ООС, гражданский пострадал в результате попадания мины боевиков в его дом. Раненого госпитализировали в местную больницу.

В последнее время ситуация на Донбассе обострилась, а количество обстрелов со стороны боевиков увеличилось.

3 марта боевики так называемой "ДНР" заявили, что получили разрешение на открытие огня на опережение "для подавления огневых точек противника".

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