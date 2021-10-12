Политика и экономика 30 минут назад

Что нужно для привлечения в Украину инвестиций на рынок капитала — мнения банкиров

Регуляторы рынка капиталов и небанковского финансового сектора видят необходимость развития фондовых инструментов и альтернативных финансов

Фото: пресс-центр КМЭФ Фото: пресс-центр КМЭФ
Фото: пресс-центр КМЭФ

Украинский рынок инвестиций пока что выглядит достаточно слабым. Такова точка зрения участников тематической панели "Рынок капитала: новые возможности привлечения инвестиций", которая проходила в рамках Киевского международного экономического форума (КМЭФ).

Во что инвестируют украинцы

"Обычный украинец имеет 2,5 пути для инвестирования: 1 — депозит в банке, 2 — инвестиции в недвижимость, 0,5 (не так популярно) — покупка ОВГЗ", — отметил глава НБУ Кирилл Шевченко. Однако, по словам владельца и генерального директора группы компаний FGK Financial Сергея Позняка, именно ОВГЗ доминируют на рынке украинских ценных бумаг — более 90%.

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Проблемы функционирования самого отечественного фондового рынка признал глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) Руслан Магомедов. "Чтобы попасть на отечественный фондовый рынок, нужно сделать слишком много лишних шагов и потратить много времени. При этом особой выгоды от этого нет. Даже те "полпути", отведенные главой НБУ на покупку ОВГЗ, даются непросто. Если, скажем, сравнивать ОВГЗ и депозиты, то депозит можно открыть дистанционно. Открыть счет в ценных бумагах дистанционно не получится, и сделать это значительно тяжелее", — заявил он.

Кирилл Шевченко и Руслан Магомедов

Слева направо: Кирилл Шевченко и Руслан Магомедов

По словам Руслана Магомедова, Украине нужно упрощать доступ на фондовый рынок как для участников (потенциальных покупателей ценных бумаг), так и для организаторов (эмитентов) ценных бумаг. В этом контексте глава НКЦБФР отметил, что пока что выход на IPO был только один — 12 марта 2021 года НКЦБФР утвердила проспект эмиссии акций Ровенского футбольного клуба "Верес" — и привлеченная сумма (35,7 млн грн) тоже маленькая. "Тем не менее, пример ФК "Верес" показывает, что это возможно, и сейчас меня много спрашивают, что нужно сделать для того, чтобы стать эмитентами", — говорит Руслан Магомедов.

С точки зрения Сергея Позняка, стимулом для предприятий делать IРО в первую очередь сегодня является низкая конкуренция на таком рынке. В то же время Руслан Магомедов отметил, что он столкнулся с тем, что многие компании не готовы становиться более "прозрачными" и менять свою структуру в соответствии с требованиями.

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Деньги у населения есть, доверия — очень мало

Проблемы нехватки денег у населения на то, чтобы инвестировать, участники панельной дискуссии не видят. По их словам, люди имеют на руках сегодня много денег, и рынок ждет новых качественных инструментов. Сумму денег "на руках" украинцев глава НБУ даже назвал. "По нашим подсчетам, "под матрасом" украинцы держат где-то порядка 30-35 млрд долларов, мультивалютно — гривня и доллар. Но, не вдаваясь в детали, я могу сказать, что наши подсчеты не учитывают временной промежуток до 2010 года", — сообщил Кирилл Шевченко. Весь же объем серой экономики Украины, по его словам, составляет до 30% от ВВП.

В том, чтобы "вытянуть" деньги украинцев "из-под матрасов", глава НБУ больше надежд возлагает на небанковский сектор, чем на банковский. "Небанковский сектор на сегодня более динамичный, чем банковский, и у него более короткий путь к клиенту", — отметил Кирилл Шевченко. Способствовать привлечению денег, по его словам, будет здесь и законодательная база, которую к концу 2021 года планируют обновить. Кирилл Шевченко также отметил, что развивать финансовые рынки Украины помогает и партнерство с международными организациями.  

В свою очередь соучредитель и управляющий партнер FinPoint Investment Advisors Сергей Будкин высказал идею акционировать государственные компании. По его словам, это сможет запустить фондовый рынок и даст возможность купить акции максимальному количеству украинцев.

"Украине необходимо разработать финансовый инструмент для инвестиций, который бы соответствовал потребности большинства инвесторов. Государственное имущество — один из таких вариантов. Примеры — НК "Нафтогаз" и НГХ. Такой финансовый инструмент должен стать бенчмарком для развития украинского рынка", — сказал Сергей Будкин.

Сергей Будкин и Сергей Позняк

Сергей Будкин и Сергей Позняк/Facebook

Кроме акций сегодняшних госкомпаний перспективными инструментами инвестирования участники панельной дискуссии называли также корпоративные облигации и земельные сертификаты. Потенциал последних видели в перспективах развития рынка земли.

Виртуальным активам нужна защита

Что касается виртуальных активов, то здесь Руслан Магомедов отметил: "Прежде всего, мы должны обеспечить надежную защиту законных интересов инвесторов на рынке виртуальных активов и соответствующий контроль за теми, кто осуществляет предложение виртуальных активов, и теми, кто предоставляет услуги, связанные с оборотом виртуальных активов". Он заявил, что поддерживает предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским изменения к закону о виртуальных активах. Напомним, 5 октября 2021 года Владимир Зеленский наложил вето на этот закон.

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"В целом Украина находится на верном пути в развитии рынка капитала, законодательный фундамент заложен. Украинские компании постепенно привыкают к привлечению капиталов на фондовом рынке. Это способствует инвестированию в отечественные предприятия", — подытожил дискуссию основатель и главный акционер финансового холдинга Freedom Holding Corp Тимур Турлов

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