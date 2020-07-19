Новый глава НБУ Шевченко пояснил происхождение долгов за коммуналку

Семья нового главы правления Национального банка Украины (НБУ) Кирилла Шевченко не имеет задолженности по оплате коммунальных услуг, а 1,2 млн грн.

Об этом в письме заявил адвокат главы Нацбанка, сообщает The Page.

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По его словам, деньги, в результате противоправных действий владельцев строительной компании "Консоль ЛТД" жилой комплекс не был достроен в указанные сроки, а само предприятие было введено в банкротство.

"Обанкротившаяся компания продолжала контролировать объект жилой застройки и влиять на ход строительства и выводить средства и имущество", — говорится в письме.

Параллельно была разработана схема, по которой все тяготы достройки ЖК возлагались на инвесторов.

При этом, семья Кирилла Шевченко совершила 100% оплату имущественных прав на жилую недвижимость в указанном жилом доме еще в 2005 году.

Согласно дополнительным обязательствам семье Шевченко было начислено еще 1,2 млн грн платежей, а владельцы "Консоль ЛТД" полностью избежали ответственности, хотя именно они несли полную ответственность за достройку ЖК.

Значительное количество инвесторов не согласилось и отстаивали свои права в судебных инстанциях. Таким путем пошла и семья Шевченко. Руководство ОСМД, в свою очередь, обратилось в Шевченковский районный суд Киева с иском о взыскании задолженности в размере 1,2 млн грн по взносам в ремонтный фонд.

"Решением указанного суда исковые требования были удовлетворены", — отмечает адвокат.

Тем не менее, в дальнейшем, была подана апелляционная жалоба, по результатам рассмотрения которого постановлением Киевского апелляционного суда от 03.02.2020 г. по делу № 761/39110/16-ц отменено решение Шевченковского районного суда города Киева от 12.08.2019 и отказано полностью в отказе в удовлетворении иска ОСМД "Фундуклеевский".

"Таким образом, на данный момент никаких задолженностей по оплате коммунальных услуг в семье Шевченко не существует", — заключил адвокат Тарас Пошиванюк.

На текущий момент идет расследования фактов возможного завладение руководителями ОСМД "Фундуклеевский" средствами ремонтного фонда, нерационального его использования и сокрытие ранее совершенных уголовных преступлений. Указанный ремонтный фонд был создан участниками ОСББ за счет собственных инвестиционных средств.

Напомним, вчера свтало известно, что Общество совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) "Фундуклеевский", управляющая компания одноименного жилищного комплекса в центре Киеве, судится за уплату коммунальных платежей с Кириллом Шевченко и его супругой Юлией Шевченко на сумму 1,2 млн грн.