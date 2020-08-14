Политика 20 минут назад

"Нужно остановить насилие на улицах": Тихановская записала новое обращение (ВИДЕО)

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси объявила сбор подписей тех, кто голосовал за нее на выборах

Светлана Тихановская. Скриншот из видео Светлана Тихановская. Скриншот из видео
Светлана Тихановская. Скриншот из видео

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала мэров белорусских городов организовать мирные массовые собрания 15 и 16 августа.

Об этом сообщает российское издание "Дождь".

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Тихановская подчеркнула, что на тех участках, где подсчеты не фальсифицировали, она набрала от 60 до 70% голосов, а на одном участке — около 90%.

"Белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью — в его победу большинство не верит", — сказала Тихановская.

При этом она объявила сбор подписей тех, кто голосовал за нее на выборах.

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Также кандидат в президенты Беларуси поблагодарила силовиков, которые не применяли насилие, и сотрудников предприятий, которые вышли на забастовки.

Тихановская подчеркнула, что поддерживает только ненасильственные методы борьбы за свои права.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов, Тихановская — около 10%.

В свою очередь оппозиционер и ее сторонники не признали результаты выборов, Тихановская уехала из страны, по всей Беларуси начались акции протеста.

За 4 дня белорусская милиция задержала около 6000 человек.

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