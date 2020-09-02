"Турборежим" не задался: нынешний парламент работает хуже предыдущего, — КИУ

Верховная Рада IX созыва за год приняла законов меньше, чем предшественники. В частности, рассматривались два периода работы: с 27 ноября 2014 года по 27 ноября 2015 года и с 29 августа 2019 года по 29 августа 2020 года.

Об этом свидетельствует анализ количества принятых законов за первый год работы народными депутатами VIII и IX созывов, проведенный Комитетом избирателей Украины.

По данным КИУ в первый год работы народные депутаты IX созыва приняли 264 закона, а депутаты VIII созыва — 330. Таким образом показатели законодательной производительности работы народных депутатов предыдущего созыва выше. Также депутаты 8 созыва зарегистрировали больше законопроектов: 4,8 тысяч против 3,4 тысяч. При этом у депутатов обеих созывов почти одинаковое количество проведенных пленарных заседаний: 122 у 8 созыва и 117 у 9 созыва.

"Даже в условиях турборежима принятых законов парламентом этого созыва меньше, чем у их предшественников. Пандемия и пребывания Верховной Рады на карантине фактически не имеет никакого отношения к низким показателям работы. Количество пленарных заседаний этого парламента и предыдущего фактически одинаковы. Единственное объяснение — турборежим оказался широко разрекламированным мифом", — отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Напомним, что за пять месяцев работы Верховной Рады IX созыва было зарегистрировано 1317 законопроектов. Из них 90% (1206) поданы парламентариями, 6% документов (82) от Кабинета министров и еще 4% (30) зарегистрировал президент.

В КИУ отметили, что за время второй сессии (с сентября 2019 года по 2020-й) состоялось 58 пленарных заседаний. При этом, по словам главы комитета Алексея Кошеля, одной из ключевых проблем Верховной Рады остается законодательный спам. Аналитик КИУ Денис Рыбачок добавляет — 90% документов, которые регистрируются в парламенте, не имеют шансов на принятие. При этом в среднем только 10-12% проектов становятся законами.