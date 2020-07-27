Политика и экономика 60 минут назад

Больше 60% украинцев ощутили ухудшение экономической ситуации в стране — социологи

При этом 68% украинцев недовольны направлением, в котором движется страна

Фото: unsplash.com Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Больше 60% украинцев считают, что экономическое положение в Украине за последние шесть месяцев ухудшилось.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", который проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В исследовании приняло участие 2000 респондентов, а проводилось оно методом личного формализованного интервью (face-to-face) с 15 по 20 июля.

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Так, в исследовании говорится: 19% опрошенных считают, что в целом дела в Украине идут в правильном направлении, и 68% придерживаются противоположного мнения.

"Больше 60% считают, что экономическое положение в Украине ухудшилось за последние полгода; четверть полагают, что оно не изменилось и только 8% заметили улучшение. В то же время настроение относительно будущего более оптимистичны: 17% считают, что в ближайшие 6 месяцев экономическая ситуация в Украине улучшится, 35% считают, что она не изменится, и 40% — ожидают ухудшения", — отмечают в "Рейтинге".

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Среди основных причин возможного экономического кризиса большинство опрошенных видит некомпетентность власти, а 25% считает, что экономический спад наступит из-за коронавируса.

Напомним, что по данным того же опроса, президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяют 53% украинцев, а его деятельностью не удовлетворены 56%. При этом он по-прежнему возглавляет президентский рейтинг — если бы выборы состоялись в ближайшее время, его бы поддержали 30,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

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