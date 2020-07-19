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Валюта 60 минут назад

Объем торгов фьючерсами на криптобирже Binance подскочил на 68%

По посещаемости Binance идет почти нога в ногу с крупнейшей американской биржей Coinbase

Объем торгов фьючерсами на криптобирже Binance подскочил на 68% Объем торгов фьючерсами на криптобирже Binance подскочил на 68%

Во втором квартале объем торгов фьючерсами на крупнейшей криптобирже Binance вырос на 68% по сравнению с предыдущим периодом. Показатели спотового рынка за это время почти не изменились, сообщает The Block.

Деривативы на Binance появились в III квартале прошлого года. С тех пор объемы торгов производными инструментами стабильно росли до мая 2020 года. В июне показатель существенно упал, тем не менее по итогам II квартала достиг $263 млрд. В предыдущем периоде показатель составлял $157 млрд.

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По данным CoinMarketCap и Bitwise, спотовая платформа Binance уверенно лидирует по объему торгов. Среди фьючерсных бирж Binance на третьем месте, уступая Huobi и OKEx:

По посещаемости Binance идет почти нога в ногу с крупнейшей американской биржей Coinbase:

17 июля Binance отчиталась о завершении уже 12 по счету ежеквартального сжигания токенов BNB. В результате из обращения было изъято рекордное количество монет — 3 477 388 BNB стоимостью $60,5 млн. Это на 15,3% больше, чем в предыдущем квартале.

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К настоящему времени Binance сожгла 23,59 млн BNB общей стоимостью $358,54 млн. Это 11,8% от общего рыночного предложения актива (200 млн монет).

Согласно оригинальному whitepaper, для последующего сжигания биржа ежеквартально выкупает монеты BNB, соответствующие 20% чистой прибыли. Впоследствии компания обновила документ, в котором теперь говорится, что BNB уничтожается в соответствии с объемом торгов на спотовой, маржинальной и фьючерсной платформах.

Ранее в разговоре с The Block глава Binance Чанпэн Чжао заявил следующее:

"Мы удалили упоминание прибыли, потому что некоторые юрисдикции связывают это с ценными бумагами. Мы бы хотели дистанцировать BNB от этого".

В отличие от других бирж, включая Bitfinex и ее токен LEO, Binance сжигает монеты из своих запасов. Следовательно, влияние на цену актива на столь значительное, как если бы компания выкупала свой же нативный токен на открытом рынке.

Напомним, за последние пять месяцев впервые объемы торгов на криптовалютных биржах снизились — по итогам апреля падение показателя составило 25,2%.

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