Объем торгов на бирже ПФТС за месяц вырос в 4 раза

В марте 2020 года общая объем торгов на бирже ПФТС составил 20,3 млрд грн, что составляет 406% уровня предыдущего месяца), количество заключенных сделок — 804 (202% уровня предыдущего месяца).

Как сообщает пресс-служба ПФТС, с начала года заключено 1 тысяча 533 биржевых контракта на общую сумму 31,1 млрд грн (92% уровня аналогичного периода 2019 года).

На "рынке заявок" заключено 16% сделок, на "рынке котировок" (включая адресные сделки) — 78,5% сделок на рынке РЕПО — 5,2% сделок и на рынке аукционов — 0,3% сделок .

Доля ПФТС среди организаторов торгов ценными бумагами:

– по объему заключенных контрактов в рыночных режимах торгов составила 95% (корпоративные облигации — 100%, государственные облигации — 97%, акции — 43%);

– по объему заключенных контрактов во всех режимах торгов — 48% (муниципальные облигации — 100%, корпоративные облигации — 99%, акции — 98%, государственные облигации — 48%).

В марте 42 участника торгов на ПФТС заключали соглашения с 55 выпусками ценных бумаг (государственные облигации — 36, акции — 9, корпоративные облигации — 6, муниципальные облигации — 2, облигации иностранного эмитента и облигации иностранного государства — по 1).

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Наибольший объем торгов был заключен с государственными облигациями — 19,74 млрд грн.

Среди 36 выпусков ОВГЗ, с которыми заключались соглашения, 13 выпусков — с датой погашения в 2020 году, 14 выпусков — с датой погашения в 2021 году, 4 выпуска — с датой погашения в 2022 году, 3 выпуска — с датой погашения в 2023 году, по одному выпуску — с датами погашения в 2025 и 2027 годах.

По состоянию на 31 марта 2020 года к торгам на АО "Фондовая биржа ПФТС было допущен 61 участник.

К торгам на АО "Фондовая биржа ПФТС" было допущено 350 ценных бумаг, из которых 138 ЦБ находились в листинге. В биржевом списке ПФТС находились 124 выпуска внутренних государственных облигаций, 4 выпуска — внешних государственных облигаций, 57 выпусков — корпоративных облигаций, 125 выпусков акций предприятий, 28 ценных бумаг институтов совместного инвестирования, 7 выпусков муниципальных облигаций, один государственный дериватив, одна облигация иностранного государства, одна облигация иностранного эмитента и два выпуска акций иностранных эмитентов.

Напомним, в феврале 2020 года общий объем торгов на бирже ПФТС составил 5 млрд грн, что составляет 86% уровня предыдущего месяца.