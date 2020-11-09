Экономика 50 минут назад

Объем внешней торговли украинскими товарами снизился на 9% — Таможенная служба

Экспорт товаров из Украины за первые 10 месяцев 2020 года составил $39,636 млрд, что на 5% меньше, чем в прошлом году, а импорт сократился на 12% до $43,077 млрд

Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В январе-октябре 2020 года объем внешней торговли товарами составил $82,673 млрд, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($90,680 млрд).

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины.

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По информации Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за первые 10 месяцев 2020 года составил $39,636 млрд, что на 5% меньше, чем в прошлом году. В свою очередь импорт сократился на 12% до $43,077 млрд. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне $3,401 млрд.

Указано, что экспорт продовольствия за январь-октябрь 2020 года сократился на 2% до $17,603 млрд, экспорт металлов сократился на 15% до $7,526 млрд.

Тем временем импорт топливно-энергетических товаров упал на 33% до $6,350 млрд.

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Согласно прогнозам Национального банка Украины, условия внешней торговли Украины ухудшатся. Восстановление экономической активности будет давить в сторону повышения цен на мировых товарных рынках, но будет расти и предложение товаров.

Напомним, по прогнозу НБУ, в 2020 году из-за сужения внешнего спроса, падение мировых цен на товары, которые преобладают в украинском экспорте, углубится по сравнению с предыдущим годом.

Ранее сообщалось, что в октябре 2020 года экспорт украинских товаров вырос на 1,3% и составил $4,6 млрд.

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