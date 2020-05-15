Экономика 50 минут назад

Обиженный поставщик китайских гаджетов срывает закупку томографов для пограничной службы

Компания "Инкос-Лайн", которая фигурирует в нескольких уголовных процессах, не признает результаты тендера

Обиженный поставщик китайских гаджетов срывает закупку томографов для пограничной службы Обиженный поставщик китайских гаджетов срывает закупку томографов для пограничной службы

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) опровергает информацию о нарушениях законодательства во время тендерной закупке двух систем компьютерной томографии для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения COVID-19, и утверждает, что процедура была соблюдена в соответствии с требованиями действующего законодательства. Об этом в комментариях журналистам сообщил начальник управления Администрации ГПСУ Михаил Карнаух, передает РБК-Украина.

"На период борьбы с распространением коронавируса государство выделило средства для осуществления закупок, в том числе и на нужды пограничного ведомства. Для этого был сформирован четкий перечень необходимого оборудования с конкретной спецификацией и параметрами, объявлены открытые торги, во время которых предвзятого отношения к кому-либо из участников не было", — отмечает он.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По словам чиновников, во время закупок томографов "процедура была соблюдена в соответствии с требованиями действующего законодательства, а никаких замечаний со стороны аудиторов, тендерного комитета — нет".

"То, что отдельные компании, которые хотели или "наварить" на этом, или "впарить" оборудование, которое не соответствует заранее определенным требованиям, сейчас пытаются вставить палки в колесо, то это пусть останется на их совести. У нас все прошло честно, я спокойно сплю ночью, а ГПСУ готова предоставить всю имеющуюся документацию по поводу этой и других закупок контролирующим и правоохранительным органам", — добавляет Карнаух.

Читайте также:
Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

Напомним, по итогам тендера 4 мая 2020 года ГПСУ обязалась приобрести у "Медгаранта" два томографа на общую сумму 35,1 млн грн. Впрочем, участники тендера сообщают о существенных правонарушениях на торгах.

В свою очередь, по словам директора "Инкос-Лайна" и "Анке Украина", пограничники безосновательно отвергли их предложения, создав искусственные условия для обеспечения победы конкурентов.

Ранее журналисты "Наших грошей" писали о закупке отечественными военными у "Инкос-Лайн" китайских планшетов, и о том, что во время торгов искусственно создавалась иллюзия конкуренции компании.

Кроме того, "Инкос-Лайн" выступал фигурантом как минимум трех уголовных производств, связанных со злоупотреблениями бюджетными и налоговыми махинациями в различных регионах Украины. Фискалы Запорожской области обвиняли компанию, что она пользовалась услугами "фирм-бабочек" для искусственного формирования налогового кредита, столичные правоохранители подозревали ее в "схематозе" во время поставки пластиковых панельных ограждений, который привели к растраты более 1 млн грн бюджетных средств, а следователи Днепра — в вероятных злоупотреблениях во время конкурсных торгов, которые проводили местные чиновники.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине за сутки коронавирусом заболели 483 человека, выздоровели — 330
В Украине за сутки коронавирусом заболели 483 человека, выздоровели — 330
Первая в Европе страна объявила о конце эпидемии коронавируса
Первая в Европе страна объявила о конце эпидемии коронавируса
За рубежом от коронавируса лечатся 145 украинцев: больше всего в Италии
За рубежом от коронавируса лечатся 145 украинцев: больше всего в Италии
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: Anticrisis business talks с Абрамовой, Левиным и Ткаченко / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Ефим Шабшай: "Shabshai Technology ставит во главу угла приоритет индивидуальности"

  3. IKEA официально запустила интернет-магазин в Украине

  4. От Офиса Генпрокурора ГБР "курирует" зять топ-менеджера Курченко — СМИ

  5. Первая в Европе страна объявила о конце эпидемии коронавируса

Загрузка...