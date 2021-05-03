Происшествия 30 минут назад

Общая сумма претензий предприятий Украины к РФ из-за оккупации превышает $4,5 млрд — МИД

Судебные иски поданы в более 12 коммерческих арбитражей

Евгений Енин. Фото: Википедия Евгений Енин. Фото: Википедия
Евгений Енин. Фото: Википедия

Иски украинских предприятий, потерявших собственность и прибыль вследствие агрессии России на Донбассе и оккупации Крыма, поданы в более 12 коммерческих арбитражей.

При этом общая сумма претензий составляет более $4,5 млрд, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Дом".

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"Наши исковые претензии исчисляются в более $4,5 млрд. И мы активно поощряем наши предприятия, которые потеряли свою собственность, потеряли прибыль, обращаться в арбитражи и отсуживать, отсуживать и еще раз отсуживать у российской стороны все, что они потеряли", — сказал замглавы МИД.

По его словам, процессы только начались, но уже есть первые положительные результаты.

"Если говорить о коммерческих арбитражах, у нас их более 12. А по трем из них, как минимум, есть уже первые положительные решения. Это совокупно где-то примерно $250 млн", — отметил Енин.

Он подчеркнул, что главные иски еще впереди: "Тот же "Нафтогаз" успешно прошел юрисдикционную фазу".

При этом замминистра отметил, что Россия пытается обжаловать решение коммерческих арбитражей.

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"Но это не останавливает решения, вступившие в законную силу. Поэтому начисляется пеня, а все это ложится на плечи простого российского налогоплательщика, который в какой-то момент скажет: а куда идут наши деньги?.. И сколько бы российская сторона не оттягивала наступления последствий, это все более и более удорожает цену", — считает Енин.

По его словам, рано или поздно решения по этим и другим международным искам обременят ситуацию для Российской Федерации, "которая окажется в абсолютной изоляции, ... вынуждена будет оплачивать многомиллиардные счета по проигранным искам".

"Все это рано или поздно приведет к тому, что мы восстановим мир на нашей земле. Мы докажем людям, что справедливость есть, и мы будем гордиться тем, что смогли сделать это", — заявил замглавы МИД.

Напомним, 27 января 2021 года Кабинет министров утвердил свое предложение ввести на три года санкции в виде полного запрета транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины для 12 российских авиакомпаний и Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ.

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