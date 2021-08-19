Одесская ОГА хочет перенести начало учебного года из-за "бархатного сезона"

Одесская обладминистрация инициирует перенос начала учебного года в учреждениях общего среднего образования и высших учебных заведениях с 1 сентября на 20 сентября. Об этом говорится в сообщении ОГА.

"Данную инициативу уже поддержали отдельные парламентарии от Одесской области, а также руководство Николаевской и Херсонской ОГА", — заявили власти региона.

Отмечается, что в ходе проведенного на днях заседания областного научно-экспертного совета, на котором выступили с докладами директор департамента экономической политики и стратегического планирования ОГА Дмитрий Радулов и ученый секретарь Института проблем рынка и экономико-экологических исследований Национальной академии наук Нина Хумарова.

"Исторически сложилось, что курортный сезон в Одесской области обычно начинался с середины мая. Однако несколько последних лет наблюдается тенденция изменения климатических условий: май и июнь сопровождаются частыми осадками, ветрами и отсутствием тепла, а о сентябре туристы отзываются как о "бархатном сезоне", то есть лучшем времени для приезда в приморские регионы Одесской, Николаевской и Херсонской областей", — отметил Радулов.

По его словам, в текущем году открытие курортного сезона не сопровождалось туристическим бумом, при этом продление официального туристического сезона в южных регионах в сентябре увеличит поступления в бюджеты и предоставит рабочие места тысячам жителей.

"В связи с указанным актуальным и очень важным для экономического и туристического развития является продолжение летнего периода отдыха, в том числе через перенос начала учебного процесса", — заявил чиновник.

Отмечается, что, по предварительным расчетам упомянутого Института проблем рынка, в течение сентября 2021 года приморские регионы могут дополнительно получить от туристической сферы около 600 млн грн в местные бюджеты, из которых 50% приходится на Одесскую область.

"Поэтому, как отметили докладчики, стоит пересмотреть "пиковые" туристические месяцы отдыха. Перспективы отечественной туристической сферы должны быть ориентированы на привлечение не только жителей Украины, но и иностранных потребителей туристических услуг, с акцентом на представителей среднего класса, ведь именно они формируют основной спрос на туристические услуги", — указывают в ОГА.

По словам Хумаровой, развитие туризма обеспечивает для Одесской области и Украины в целом мультипликативный эффект, в том числе социально-демографический (влияет на качество жизни, в частности, оздоровления), экономический (развитие рекреационной и туристической инфраструктуры), экологический (оптимальное использование рекреационно-туристического потенциала) и политический (развитие человеческого капитала в сфере международных отношений).

"Таким образом, с целью максимального использования туристических ресурсов и увеличения доходной части местных и региональных бюджетов предлагается продлить летний сезон до 20 сентября, что требует соответствующих изменений в закон о среднем образовании, согласно которому учебный процесс в учреждениях среднего образования должен длиться не менее 175 учебных дней", — говорится в сообщении.

В Одесской ОГА также указывают, что практика переменного расписания начала учебного года (в зависимости от региона и климатических условий) является весьма распространенной за рубежом, в частности, в Болгарии, Грузии, Испании, Италии, Нидерландах, Румынии и США.