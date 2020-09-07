"Марку не за что купить": в Кропивницком суд прекратил работу из-за отсутствия денег

В Кропивницком из-за полного отсутствия денег прекратил работу Кировский районный суд города Кировоград.

Об этом следует из документов, обнародованных на сайте этого суда.

В частности, указано, что на сегодняшний день в Кировском райсуде Кировограда сложилась чрезвычайно критическая ситуация с должным обеспечением осуществления судопроизводства (почтовые отправления, содержание помещений и прочее), причиной которой является отсутствие надлежащего финансового обеспечения расходов потребления в 2020 году.

В связи с этим суд обратился к Совету судей Украины и Государственной судебной администрации Украины с просьбой обеспечить надлежащее финансирование судебной инстанции.

Однако в ответ получил отписку, что денег нет.

"Бюджетные назначения для судебной власти, утвержденные законом "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", полностью распределены между судами, органами и учреждениями системы правосудия. Какие-либо резервные деньги в ГСА Украины, как главного распорядителя государственных средств, в настоящее время отсутствуют", — отметили в Государственной судебной администрации.

При этом в ГСА заверили, что продолжают работу по решению вопроса финансового обеспечения деятельности судов.

Ранее сообщалось, что в киевских судах нет денег на почтовую корреспонденцию, по почте будут отправлять только крайне важные сообщения.