Политика и экономика 1 час назад

"Марку не за что купить": в Кропивницком суд прекратил работу из-за отсутствия денег

В Государственной судебной администрации Украины отметили, что не могут ничем помочь этому суду

Фото: kr.kr.court.gov.ua Фото: kr.kr.court.gov.ua
Фото: kr.kr.court.gov.ua

В Кропивницком из-за полного отсутствия денег прекратил работу Кировский районный суд города Кировоград.

Об этом следует из документов, обнародованных на сайте этого суда.

Кратко и по делу в Telegram

В частности, указано, что на сегодняшний день в Кировском райсуде Кировограда сложилась чрезвычайно критическая ситуация с должным обеспечением осуществления судопроизводства (почтовые отправления, содержание помещений и прочее), причиной которой является отсутствие надлежащего финансового обеспечения расходов потребления в 2020 году.

В связи с этим суд обратился к Совету судей Украины и Государственной судебной администрации Украины с просьбой обеспечить надлежащее финансирование судебной инстанции.

Однако в ответ получил отписку, что денег нет.

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"Бюджетные назначения для судебной власти, утвержденные законом "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", полностью распределены между судами, органами и учреждениями системы правосудия. Какие-либо резервные деньги в ГСА Украины, как главного распорядителя государственных средств, в настоящее время отсутствуют", — отметили в Государственной судебной администрации.

При этом в ГСА заверили, что продолжают работу по решению вопроса финансового обеспечения деятельности судов.

Ранее сообщалось, что в киевских судах нет денег на почтовую корреспонденцию, по почте будут отправлять только крайне важные сообщения.

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