Один из видов вируса герпеса вызывает депрессию — исследование

Исследователи из Медицинского университета Дзикэй в Японии доказали, что одной из причин депрессии является вирус герпеса. Об этом передает "Апостроф".

По словам ученого Кадзухиро Кондо, всего известно восемь видов герпеса. Вирус герпеса шестого типа, носителями которого являются все люди, может стать причиной депрессии.

"Особенность шестого типа вируса герпеса заключается в том, что он живет в организме человека всю жизнь, 100% людей являются носителями вируса герпеса человека шестого типа. Обычно он прячется в крови. При стрессе или усталости его количество увеличивается и он проявляется и в слюне. Через нос он пытается проникнуть в мозг, чтобы заразить его. Между мозгом и задней частью полости носа есть обонятельная луковица. Вирус заражает ее. После этого вирус опять переходит в латентное состояние", — рассказал Кондо.

Уточняется, что ген вируса SITH-1 производит белок, направляющий кальций в клетки. От чрезмерного количества кальция клетка умирает. Это было доказано в опытах на мышах.

"Обонятельная луковица играет важную роль в мозге, она связана и с эмоциями. Поэтому когда клетки обонятельной луковицы умирают, это влияет и на эмоции. Например, накапливается стресс. Стресс — это реакция на внешние возбудители: занятость на работе, неприятности. Это реакция мозга. Вот эта реакция становится чрезмерной. Реакция мозга на стрессовые ситуации является причиной депрессии — это все знают. Это происходит из-за протеина SITH-1. Из-за того, что он убивает клетки обонятельной луковицы, мозг чрезмерно реагирует на стресс. Это является причиной депрессии", — объяснил ученый.

Исследователи выяснили в ходе экспериментов, что у человека в 12 раз возрастает риск возникновения депрессии, если у него был обнаружен произведенный геном SITH-1 протеин. Этот белок был найден у 80% людей с подтвержденной депрессией.

"Раньше депрессия не считалась болезнью. Сейчас мы впервые нашли причину возникновения депрессии. Если двигаться дальше в этом направлении исследований, мы сможем выяснить механизм депрессии и создать лекарство от нее. Это первый шаг и это большое открытие", — подчеркнул профессор.

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По словам Кондо, ранее уже высказывались версии о том, что причиной депрессии может быть вирус. Предыдущие исследования были бездоказательными и не давали результатов.

"Мы смогли впервые получить доказательства этого. Если не знать причины, то мы не сможем выработать лекарство. Теперь мы знаем причину. Мы знаем, что в слюне увеличивается содержание вируса герпеса человека-VI, он заражает обонятельную луковицу и выделяется SITH-1", — говорит ученый.

Он отмечает, что теперь исследователи смогут придумать, как сделать так, чтобы из слюны вирус не попадал в мозг.