Курс гривни на межбанке укрепляется, а на наличном рынке — падает

Министерство финансов во вторник, 11 февраля, не смогло разместить ОВГЗ под проценты ниже тех, что были раньше.

Так, средневзвешенная доходность 3-месячных гривневых ОВГЗ составила 9,46%, 1-летних гривневых ОВГЗ — 9,53%, 2-летних гривневых ОВГЗ — 10%, 4-летних — 9,99%, а номинированных в долларах США — 3, 39%.

"При этом все понимают, что при годовой инфляции 3,2% НБУ будет вынужден и дальше снижать доходность, что будет давить на ставки ОВГЗ", — отмечает руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Размещение ОВГЗ номинированных в долларах аналитик считает достаточно успешным.

В целом в государственный бюджет было привлечено 9,2 млрд грн.

Также, с точки зрения Андрея Шевчишина, рынок переваривает смену главы Офиса президента и сообщения о том, что Евросоюз планирует пересмотреть соглашение о Зоне свободной торговли с Украиной в 2021 году. "Кроме того, правительства Украины и ЕС подписали новую программу поддержки электронного управления и цифровой экономики на 25 млн евро. Украина также планирует полностью синхронизировать свою энергетическую систему с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии", — отмечает аналитик.

По прогнозам Андрея Шевчишина, вероятно, на фоне этих событий в ближайшей перспективе гривня сохранит стабильные позиции и будет держаться на уровне 24,5 гривни за доллар с попытками ослабления.

Тем временем, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на среду, 12 февраля 2020 года.

По сравнению со вторником, 11 февраля, гривня по отношению к доллару укрепилась больше, чем на 29 копеек — официальный курс вырос с 24,5188 грн/доллар до 24,4236 грн/доллар.

Отметим, в первый банковский день стоимость официальной гривни была еще меньше — 24,537 грн/доллар

Официальный курс евро, по сравнению со вторником, также снизился в цене с 26,8518 грн/евро до 26,6205 грн/евро.

Официальный курс валют на 12 февраля:

✅ 1 доллар США — 24,4236 грн;

✅ 1 евро — 26,6205 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 24,959 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 31,5944 грн.

На межбанковском валютном рынке торги 12 февраля начались с укрепления курса гривни. В покупке доллар подешевел на 1 копейку. В продаже — на 3 копейки. Во вторник, 11 февраля, межбанк закрылся в диапазоне 24,48/24,52 грн/доллар, а уже 12 февраля открылся в диапазоне 24,47/24,49 грн/доллар.

Согласно информации дилеров, коридор по доллару в среду ожидается в пределах — 24,40-24,60 грн/доллар.

Стоимость евро на межбанковском валютном рынке также снизилась. В покупке — на 3 копейки, в продаже — на 5 копеек. 12 февраля торги по евро стартовали в диапазоне 26,70/26,72 грн/евро. 11 февраля закрылись на уровне 26,73/26,77 грн/евро.

На наличном рынке в среду утром средний курс покупки доллара составил 24,45 грн/доллар. По сравнению со вторником наличный доллар подорожал на 5 копеек — утром 11 февраля американскую валюту покупали по курсу 24,40 грн/доллар. Продают наличный доллар в среду по курсу 24,50 грн/доллар. По сравнению со вторником — курс был 24,32 грн/доллар — американская валюта подорожала на 18 копеек.

Отметим, в начале этой недели курс доллара на наличном рынке был 24,50/24,55 грн/доллар.

Средний курс купли/продажи евро утром 12 февраля на наличном рынке составил 26,72/26,80 грн/евро. 12 февраля утром европейскую валюту покупали по курсу 26,65 грн/евро, продавали — по 26,80 грн/евро. Таким образом, в покупке евро подорожал на 7 копеек, в продаже — курс остался неизменным.

В понедельник, 10 февраля, курс евро на наличном рынке был 26,88/26,99 грн/евро.