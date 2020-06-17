Офис президента планирует искать "амбициозных и одаренных людей" на периферии

Офис президента поставил каждому председателю областной государственной администрации задачу: определить профильного зама, который будет находить амбициозных и одаренных людей для власти.

Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак в интервью LB.ua.

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"У меня появилось достаточно большое количество советников. Останавливаться на этом я не планирую, кадровая работа будет только активизироваться. Она ведется как в рамках Офиса президента, так и на уровне регионов. Это очень важно. Поскольку на каком-то этапе этот процесс поломался. Сегодня каждому губернатору поставлена задача определить профильного зама, который будет заниматься кадровой работой и находить амбициозных и одаренных людей на предприятиях, в учебных заведениях и так далее. Важно дать талантливой молодежи шанс, предоставить им возможности для развития и карьерного роста", — подчеркнул он.

По словам Ермака, этих людей будут приглашать в Офис президента. "Кто-то после собеседования останется у нас, кто-то перейдет в Кабинет министров и так далее. Хотелось бы, чтобы не только жители столицы имели возможность строить карьеру в высших органах власти, но и жители периферии, самородки", — резюмирует глава ОП.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский пожаловался, что в Украине — кадровый голод, и руководству страны не удается найти министра культуры, образования и энергетики. По его словам, профессионалов своего дела, которые при этом еще были бы "чистыми" с политической и других точек зрения, — мало.

"У нас кадровый голод в стране. Я не могу найти сейчас хорошего министра культуры. Мы вместе с премьером ищем, мы обращались к нашему культурному сообществу, ко многим людям, говорили: "Дайте". Нам очень сложно найти министра образования, нам очень сложно находить министра энергетики. Например, в сфере энергетики какого бы человека мы не взяли — на следующий день СМИ пишут "это точно человек Ахметова" или "человек Коломойского", или Пинчука. Скажите пожалуйста, у нас есть независимые энергетики в стране? Дайте мне, — заявил он. — Я не могу найти много людей, которые были бы и профессиональными, и "чистыми", — заявил он.

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При этом, комментируя вопрос о назначении на руководящие должности своих друзей, в частности главу его Офиса президента Андрея Ермака, Зеленский заявил, что он не назначил "ни одного кума или военного друга". А Ермак, по словам главы государства, — не его кум, а доверенное лицо и опытный юрист.