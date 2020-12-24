Офис президента исправил новость об опросе "Деминициатив" и противоречий не видит

Офис президента после критики из фонда "Демократические инициативы" исправил информацию о соцопросе, где упоминалась оценка программы "Большая стройка" и не видит никаких противоречий.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на слова замглавы ОП Кирилла Тимошенко.

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Ранее в новости на сайте президента говорилось, что в опросе "Деминициатив" 93% назвали строительную программу президента Владимира Зеленского главным позитивным событием прошедшего года. Теперь там указана уточненная формулировка из опроса: "программу "Большая стройка" назвали событием года 11,3% опрошенных, из них 93% оценили его как позитивное".

В комментарии "Лиге" замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что и в опросах группы "Рейтинг" и КМИС, и в опросе "Деминициатив" большинство украинцев поддерживает инфраструктурные инициативы.

"Результаты подтверждают, что Большое строительство вошло в ТОП-5 событий года (учитывались как негативные, так и позитивные события). И именно президентская программа была определена украинцами как наиболее позитивное событие года. Не вижу никаких противоречий", — заявил Тимошенко.

Напомним, что по последнему соцопросу, проведенному группой "Рейтинг" электоральные рейтинги Зеленского и партии "Слуга народа" упали до минимума со времени соответствующих выборов. В то же время, главным позитивным качеством нынешней власти опрошенные граждане называли желание перемен, а также, порядочность.