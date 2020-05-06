Офис Зеленского в разгар кризиса решил застроить Украину спортивными объектами

Офис Президента Украины решил в разгар кризиса направить бюджетные деньги на строительство в каждом регионе по спортивному объекту. Об этом вечером 5 мая сообщили в пресс-службе ОП.

"В Украине начинается государственный проект по созданию в каждой области объекта спортивной инфраструктуры, посвященного выдающемуся современному спортсмену или спортсменам из этого региона. Рабочее название проекта "Украина — чемпион!", — сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак на традиционном селекторном совещании с председателями областных государственных администраций.

Во встрече также приняли участие министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, а также призер Олимпийских игр и народный депутат от фракции "Слуга народа" Жан Беленюк, советник руководителя Офиса Президента по вопросам спорта Елена Говорова и член парламентского Комитета по вопросам молодежи и спорта Ольга Саладуха.

"Это будет культовое сооружение, рядом с которым будет музей. Мы хотим создать современную историю наших спортивных героев, спортивных легенд", — заявил Ермак.

По его словам, данный проект должен быть реализован в течение года. "Очень важно — и я хочу это подчеркнуть, — чтобы мы почтили людей, которые еще живы, которые сегодня еще имеют возможность получить внимание и уважение от общества и государства", — сказал он.

Он отметил, что такие сооружения должны стать "магнитами", которые повлияют на развитие в регионе не только спорта, но и таких сфер, как туризм. "Давайте смотреть в будущее. Надеемся, что совместными усилиями мы победим эпидемию и будем двигаться дальше. Спорт является неотъемлемой частью жизни украинцев, нашими спортсменами восхищаются во всем мире", — отметил он.

Как говорится в сообщении, Ермак инициировал создание рабочей группы, которая будет заниматься сбором предложений от руководства области по объектам, которые включат в проект, и имен спортсменов для их почитания.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт поддержал инициативу Офиса Президента и отметил, что без развития материально-технической базы невозможно развитие спорта в стране. По его словам, сейчас большинство детско-юношеских спортивных школ нужно реконструировать.

"Если дети начнут заниматься спортом, то через три-пять лет мы их будем видеть уже на чемпионатах Украины, на пьедесталах, а затем они будут уже олимпийцами", — сказал министр.

Напомним, тем временем, во Всемирном банке прогнозируют падение украинской экономики на 3,5%. Также Национальный банк Украины спрогнозировал более значительное падение доходов государственного бюджета, чем это предусмотрено изменениями, которые были внесены в закон о госбюджете в апреле 2020 года. Также в прогнозе НБУ говорится о падении реальных доходов и снижении реальных заработных плат украинцев в 2020 году.