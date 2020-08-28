Оформленный онлайн-договор равноценен обычному бумажному договору — НБУ

Массовые обращения граждан, которые посыпались на НБУ после того, как он стал регулятором небанковских финансовых учреждений, с просьбой аннулировать долги перед финансовыми компаниями по договорам, что были подписаны онлайн, заставили регулятора дать публичные разъяснения.

"Если вы оформили кредитный договор онлайн, используя одноразовый пароль, то такой договор является равноценный обычному бумажному договору. По закону однотипный пароль имеет такую ​​же юридическую силу, как и собственноручная подпись или квалифицированная электронная подпись (закон Украины "Об электронных доверительных услугах")", — сообщает НБУ.

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Передача информаций финкомпанией о своем клиенте, если у него появилась просрочка по кредиту, коллекторам также, согласно разъяснениям НБУ, имеет правовые основания.

"Так происходит потому, что при заключении договора на вебсайте ставится "галочка" напротив строки "подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных, в том числе их передачу в бюро кредитных историй". Такое согласие и является основанием для финансового учреждения передавать информацию о клиенте в коллекторские компании, если он не выполняет свои обязательства. В результате коллектор может звонить по указанным в анкете номерам телефона и отправлять письма клиенту", — говорят в НБУ.

Регулятор обращает внимание и на то, что информация о таком недобросовестном клиенте будет также доступна бюро кредитных историй. "В будущем это усложнит получение нового кредита", — предупреждают в НБУ.

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В Нацбанке также советуют тем, кто берет кредит, быть внимательным при подписании договора с финансовой компанией.

"Внимательно читайте условия договора. В документе должны быть прописаны все условия кредита — процентная ставка, возможные комиссии и дополнительные платежи, штрафные санкции в случае просрочки выплат. Также обратите внимание, если вы берете кредит, больше минимальной зарплаты (сейчас 4723 грн), сроком более чем на один месяц, то финкомпания должна предоставить вам не только договор, но и паспорт потребительского кредита. В таком паспорте указывается реальная годовая процентная ставка и дополнительные комиссии. Это требования закона Украины "О потребительском кредитовании", — говорят в Нацбанке.

Экземпляр заключенного онлайн договора рекомендуют сохранять и в распечатанном виде. Жаловаться на финансовое учреждение, если оно не выполняет условия договора, в НБУ советуют в первую очередь руководству такого учреждения, если не поможет — обращаться к регулятору.

Напомним, Национальный банк Украины обязал финансовые учреждения публиковать на сайтах реальные ставки по кредитам. Требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на сайтах начнут работать с 1 сентября 2020 года.