СБУ анонсирует учения в Киеве: могут проверить документы и ограничить движение транспорта

В ночь с 27 на 28 мая в Киеве состоятся плановые антитеррористические учения, в ходе которых будут проведены ограничение движения и проверка документов.

Как сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба Патрульной полиции, учения будут проходить в Шевченковском районе на нескольких объектах метрополитена.

При этом, возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность.

В связи с этим, Служба безопасности Украины, сотрудники которой будут принимать участие в учениях, призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам и должным образом реагировать на законные действия правоохранителей.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины переведены в режим повышенной готовности во всех областях страны.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины проводит масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве областей Украины. Целью проведения мероприятий является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам.

Во время тренировок усиленное внимание уделяется отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства.

Напомним, 17 апреля народный депутат от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз заявил, что в южных областях Украины усиливаются сепаратистские настроения и государство недостаточно реагирует на эти угрозы.