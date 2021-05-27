Общество 30 минут назад

СБУ анонсирует учения в Киеве: могут проверить документы и ограничить движение транспорта

В ходе учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность

Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

В ночь с 27 на 28 мая в Киеве состоятся плановые антитеррористические учения, в ходе которых будут проведены ограничение движения и проверка документов.

Как сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба Патрульной полиции, учения будут проходить в Шевченковском районе на нескольких объектах метрополитена.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

При этом, возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность.

В связи с этим, Служба безопасности Украины, сотрудники которой будут принимать участие в учениях, призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам и должным образом реагировать на законные действия правоохранителей.

Читайте также:
СБУ проводит обыски в доме Медведчука: политику вменяют госизмену (ОБНОВЛЕНО)

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины переведены в режим повышенной готовности во всех областях страны.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины проводит масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве областей Украины. Целью проведения мероприятий является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам.

Во время тренировок усиленное внимание уделяется отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства.

Напомним, 17 апреля народный депутат от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз заявил, что в южных областях Украины усиливаются сепаратистские настроения и государство недостаточно реагирует на эти угрозы.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Киев снова затопило, возле Ocean Plaza перекрыли движение транспорта
Киев снова затопило, возле Ocean Plaza перекрыли движение транспорта
В Украину идут дожди: какая погода в Киеве и регионах будет в ближайшие дни
В Украину идут дожди: какая погода в Киеве и регионах будет в ближайшие дни
Налоговики обыскивают офис застройщика Подольского моста в Киеве
Налоговики обыскивают офис застройщика Подольского моста в Киеве
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. У Джеймса Бонда новый дом: Amazon купил Metro-Goldwyn-Mayer за $8,45 млрд

  3. Новые правила переноса номеров между операторами "на руку" мошенникам — "Киевстар"

  4. Лопнет ли пузырь? Что будет с рынком недвижимости в ближайшее время

  5. Президент "Киевстар" рассказал, когда в Украине может появиться 5G

Ивент
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Эксперты обсудят инсайдерские угрозы для кибербезопасности бизнеса и расскажут об актуальных инструментах противодействия
Загрузка...