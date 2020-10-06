Около 10% населения Земли уже могло заразиться коронавирусом — ВОЗ

Как считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коронавирусной инфекцией могло заразиться 10% населения Земли.
Об этом заявил глава службы чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майкл Райан, сообщает AP.
По его словам, примерно один из 10 человек во всем мире может быть заражен COVID-19.
При этом данные отличаются среди городских и сельских жителей, а также представителей других групп.
"В конечном итоге это означает, что подавляющее большинство населения мира остается в опасности", — констатировал Райан.
Согласно данным сайта Worldometer, в мире зафиксировано 35 432 909 случаев коронавируса, в том числе 1 042 289 летальных, выздоровели 26 643 410 человек.
Как сообщалось, по состоянию на 9:00 понедельника, 5 октября, в Украине было 230 236 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 430 летальных, 101 252 пациента выздоровели.
При этом за прошедшие сутки зафиксировано 3 774 новых случая коронавируса, 1 145 пациентов выписаны из больниц, а 33 человека умерли.