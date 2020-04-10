Около 20% льготников могут лишиться субсидий — Минсоцполитики

В Украине на 8,24 млрд грн могут сократить субсидии и расходы на выплату льгот. Как сообщает "Украина коммунальная", соответствующая инициатива Кабинета министров Украины подана в Верховную Раду.

По информации издания, эта норма заложена в проекте изменений в государственный бюджет на 2020 год.

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В Министерстве социальной политики заявили, что некоторые льготники могут лишиться денежной помощи от государства на коммуналку уже этой осенью, с началом нового отопительного сезона.

Как заявил директор департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталия Музыченко, речь идет о 15-20% получателей субсидии.

"В первую очередь, их могут потерять владельцы новых автомобилей — младше 5 лет", — заявил он.

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Кроме этого, прекратить выплату субсидии могут владельцам жилья с большой квадратурой. Речь идет о квартирах на 120 квадратных метров, и домов на 200 "квадратов".

"Но есть исключения для многодетных, приемных семей, детских домов семейного типа — то есть там, где активно проживает большое количество граждан", — добавил Музыченко.

По мнению чиновника, новые правила назначения субсидий должны повысить эффективность программы жилищных субсидий.

Напомним, в 2019 году Министерство финансов проверило 24,5 млн льготников, получателей субсидий и социальных выплат, у половины из которых обнаружили несоответствия, которые ставят под сомнение правомерность получения выплат.