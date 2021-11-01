Оксфордский словарь назвал самое популярное слово 2021 года

Оксфордский словарь английского языка выбрал слово 2021 года. Им стало слово vax (то есть "вакцина", "вакцинация", "вакцинировать").

Об этом сообщается на сайте Oxford Languages.

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"Нет слова, лучше передающего атмосферу уходящего года, чем vax", — говорят исследователи Оксфордского университета.

Отмечается, что в 2021 году это слово употребляли в 72 раза чаще, чем ранее.

По словам лингвистов, впервые слово vax появилось в английском языке еще в 1799 году. Происхождение связано с латинским vacca ("корова").

Составители словаря отмечают, что от vax произошло и несколько неологизмов: vaxxie (фото, сделанные во время вакцинации); vax-a-thon (мероприятие, во время которого люди массово прививаются) и ироническое vaxinista (человек, который выставляет статус вакцинировавшегося напоказ в соцсетях), anti-vaxxer (противник вакцинации), double-vaxxed (человек, вакцинированный двумя дозами).

Лингвисты также отмечают, что тенденция к более частому употреблению аналогов слова vax зафиксирована во многих других языках.

Так, например, в Португалии это слово сегодня звучит в 10 раз чаще, чем 10 лет назад.

А во французском языке "вакцина" теперь практически всегда носит контекст именно о прививке против COVID-19.

Оксфордский словарь в 2020 году не смог выбрать одно самое главное слово года. Вместо этого он опубликовал целый ряд понятий, которые были важными в этот непростой для всех год. В частности, coronavirus, COVID-19, lockdown (принудительные карантинные меры), social distancing ("социальная дистанция").

Оксфордский словарь английского языка издается Оксфордским университетом. Последнее издание (2005 года) содержит около 301 100 статей (350 млн печатных знаков).

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отмечает, что в Украине точно будут прививать людей третьей, а при необходимости и четвертой дозой вакцины против коронавирусной инфекции, для чего власти сейчас завершают договоренности о будущих поставках соответствующих препаратов.

Так, до конца 2021 года Украина получит 13,5 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции Comirnaty производства Pfizer/BioNTech.