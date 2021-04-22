Операции по выплате госпомощи бизнесу во время карантина будут бесплатными — НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) не будет взимать с банков комиссию за проведение операций в системе электронных платежей, связанных с предоставлением помощи от государства бизнеса во время усиленного карантина.

Как сообщает пресс-служба НБУ, такое временное (на период проведения выплат помощи застрахованным лицам) решение регулятор ввел с 21 апреля 2021 года.

В Нацбанке напоминают, что в апреле Кабмин продолжил практику предоставления единовременной госпомощи наемным работникам или физлицам-предпринимателям, которые специализируются на определенных видах экономической деятельности и могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности из-за карантина.

Деньги для выплаты помощи перечисляются Минсоцполитики на отдельный счет Пенсионного фонда Украины, открытый в АО "Ощадбанк".

АО "Ощадбанк" будет перечислять деньги на банковский счет заявителя, указанный в заявлении на получение помощи от государства.

Кроме этого, бесплатными будут операции по возврату банками незасчитанных сумм средств помощи по ряду причин.

Соответствующие нормы содержит постановление правления НБУ от 21 апреля 2021 года № 33 "О внесении изменения в тарифы на услуги (операции), услуг (осуществляются) Национальным банком Украины в системе электронных платежей и в сфере расчетно-кассового обслуживания".

Система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины — государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковского перевода через счета, открытые в Национальном банке Украины.

Для участников системы действуют тарифы на обработку электронных расчетных документов и электронных расчетных сообщений заказчика в СЭП, зависящие от суммы платежа:

от 0 до 5 000 грн — 0,35 грн, без НДС;

от 5 000,01 до 100 000 грн — 1,20 грн без НДС;

от 100 000,01 грн — 10 грн, без НДС.

Ранее сообщалось, что возможностью получить одноразовую выплату от государства в сумме 8 тысяч грн, предусмотренную для предпринимателей и наемных работников, приостановивших деятельность ​​на время пребывания их области в "красной" зоне по COVID-19, воспользуются 175 тысяч граждан.

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Прием заявок на получение такой госпомощи начался 19 апреля. Для этого необходимо зарегистрироваться через мобильное приложение или веб-портал государственных услуг "Дія".

Напомним, что 7 апреля Кабинет министров принял постановление, определяющее виды экономической деятельности, по которым ФЛП и наемные работники в "красных" карантинных зонах имеют право на получение компенсации в сумме 8000 грн.

Отметим, что согласно принятому Верховной Радой 30 марта закону, выплаты не получат наемные работники, работодатель которых не уплатил за них единый соцвзнос за предшествующий введению ужесточенного карантина квартал.

Также выплаты не получат те, кто работают по совместительству, и те, у кого зарплата составляет выше 30 тысяч грн в месяц.