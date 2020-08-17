"Оплата лицом" от Приватбанка: как на практике (не)работают биометрические POS-терминалы

10 августа 2020 года, Приватбанк запустил запустил биометрические платежные POS-терминалы с технологией FacePay24, которая позволяет оплачивать покупки лицом — эта технология позволяет оплачивать покупки и услуги даже не имея при себе банковской карты или смартфона с NFC.

Delo.ua проверило как работает услуга. Оказалось, что еще есть над чем поработать.

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"Будущее теперь еще ближе, оплата лицом, которая еще несколько лет назад считалась фантастикой, доступная всем клиентам "ПриватБанка" и любым торговцам. У большинства из нас, наверное, сейчас с собой нет даже кошелька, потому что все карты — в смартфоне. Мы идем дальше и сделали общедоступной технологию, которая позволяет делать покупки, даже если забыть дома телефон", — комментирует руководитель направления обслуживания торговых предприятий "ПриватБанка" Евгений Васильцов.

Как установить и настроить

На данный момент оплата лицом доступна на 260 POS-терминалах Android PAX. В дальнейшем банк планирует расширять эту сеть в торговых точках по всей стране.

✅ Для использования сервиса необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24. Затем, следуя подсказкам программы, нужно сделать 3 селфи с разных ракурсов и привязать к своему лицу выбранную банковскую карту.

✅ Чтобы произвести оплату в POS-терминалах Android PAX, нужно после ввода суммы на терминале выбрать оплату лицом, посмотреть в фронтальную камеру терминала и нажать кнопку "оплатить". После подтверждения операции пин-кодом выбранной карты, покупка будет оплачена.

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В банке отметили, что FacePay24 использует систему автоматического распознавания лиц Amazon Rekognition и обеспечивает полную безопасность персональных данных клиентов, включая технический и физический контроль, шифрование данных при хранении и передаче.

Где можно заплатить лицом

На сегодняшний день терминалы доступны только в Киеве. Примечательно, в списке Приватбанка большинство — заведения общественного питания, такие как, "Желтое море", "Кофевар", "Компот" и другие.

Киев, просп. Степана Бандеры, 13В ВIНЕФ

Киев, просп. Соборности, 5 Желтое море

Киев, просп. Победы, 33/1 Руккола

Киев, просп. Победы, 146/2 Handful coffee

Киев, просп. Любомира Гузара, 42 АКБ Сервис

Киев, просп. Героев Сталинграда, 18Б Реберная Драйв

Киев, просп. Василя Порика, 11б Кофейня Корица

Киев, просп. Отрадный, 103 Сыто-пьяно Итальяно

Киев, просп. Бажана, 3г Кофевар

Киев, пл.Спортивная, 1А Curaprox, ТЦ Гулливер

Киев, пл. Почтовая, 3Б Компот

Киев, остров Труханов, 1 CubaCamp

Киев, ул. Ярославов Вал, 23а Ресторан ЧИЧИКО

Киев, ул. Ярославов Вал, 21/20 БАР WHO WHY

Киев, ул. Центральная (Осокорки), 21 Хаббл Баббл

Киев, ул. Крещатик, 11/7

Киев, ул. Хорива, 25 АРТ БАР

В компании рассказали, что к концу 2020 года банк обещает установить в Украине 7700 биометрических POS-терминалов.

Как на деле (не)работает POS-терминал

Корреспондент Delo.ua проверил на практике как работают новые терминалы. Однако, не сразу удалось найти его в заведениях по адресам, которые предоставили в Привате. В ресторанах "Желтое море" и "Чичико" администраторы заведений сказали, что не используют новый терминал и никогда не видели его. А по одному адресу и вовсе — располагалась торговая микроточка, которая работала только за наличные.

Протестировать новый терминал удалось лишь в ресторане "Руккола" на проспекте Победы, и то — со второй попытки.

Сначала в "Рукколе" нам сказали, что ничего не знают о новинке от Привата, но потом администрация вспомнила, что новый POS-терминал привезли недели полторы назад на замему старому, но при этом не объяснили как им пользоваться. Поэтому в заведении не могут до конца понять его функционал и планируют вызвать представителей "ПриватБанка", чтобы они провели инструктаж. Также в заведении планируют поднять вопрос оплаты лицом с учетом чаевых, так как новый терминал не имеет такой функции.

В "ПриватБанке" корреспонденту Delo.ua рассказали, что за пару дней было всего несколько транзакций через новый POS-терминал.

"Услуга совершенно новая для нашей страны и, разумеется, сейчас только завоевывает своих поклонников. Конечно, сегодня рассчитаться с помощью новой технологии можно не у многих торговых точках и учреждениях. Банк производит доставку и настройку нового оборудования на торговые точки, специалисты проводят обучение персонала, который будет работать с терминалом, и тестируют технологию на месте. Вместе с тем мы уверены, что с каждым днем ​​пользователей технологии FacePay24 становиться все больше", - рассказал руководитель киевского регионального пресс-офиса "ПриватБанка" Александр Жильцов.

Корреспонденту Delo.ua все же удалось воспользоваться данной услугой и рассмотреть терминал. Он несколько отличается от всем привычных устройств. Белого цвета, по дизайну немного похож на сенсорный смартфон. На лицевой и внешней стороне терминала встроены камеры. Также новый терминал предусматривает оплату через PayPass и чиповой картой

После того, как официант внесла сумму оплаты за услугу терминал предложил выбрать способ оплаты. Сразу после этого на экране терминала появилась камера — с первого раза считала лицо и после потдверждения с карты была списана необходимая сумма.

Из плюсов: легко и удобно пользоваться. При себе можно не иметь ни банковской карты, ни даже смартфона, а сам процесс занимает считанные секунды. Но есть и минусы: во многих заведениях все еще не знают, как пользоваться терминалом и не спешат рекламировать среди посетителей.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua