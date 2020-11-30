Ощадбанк может не получить компенсацию от РФ за потери в оккупированном Крыму

Ощадбанк обеспокоен ситуацией вокруг процедуры выполнения в Украине решения Международного коммерческого арбитража — Арбитражного трибунала в деле по иску Ощадбанка к Российской Федерации, согласно которому банку присуждена компенсация более $1,3 млрд за потери в оккупированном Крыму.

Как сообщает пресс-служба государственного финучреждения, поводом для этого стало принятие Верховным судом к рассмотрению апелляционной жалобы ЧАО "Фортуна" на постановление Киевского апелляционного суда, согласно которому Ощадбанку предоставлено разрешение на принудительное исполнение решения Международного коммерческого арбитража.

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"По нашему мнению, это решение Верховного суда не соответствует действующему законодательству из-за несоблюдения процессуальных сроков, а также из-за того, что жалоба подана лицами, которые не принимали участия в деле и не имеют права оспаривать соответствующее разрешение. Фактически речь идет о том, что государственный банк отстраняют от распределения средств, полученных после продажи 99,77% акций Проминвестбанка", — говорится в сообщении.

В Ощадбанке отмечают, что выполнение решения арбитража на сумму более $1,3 млрд под угрозой остановки. Ощадбанк, 100% акций которого принадлежит государству, в результате неправомерных действий может потерять сумму, составляющую более 200 млн грн.

"Считаем, что судебную систему Украины используют для нанесения вреда интересам государства и Ощадбанка. Указанные противоправные действия бросают тень на отечественную судебную систему и создают риски для инвестиционного климата в стране. Надеемся, что судебная система и государственные органы смогут дать надлежащую оценку противоправным действиям отдельных лиц и не позволят нарушить законные права Ощадбанка. Все ветви украинской власти также должны сделать надлежащие выводы из этой беспрецедентной ситуации, чтобы предотвратить подобные незаконные решения в будущем", — подчеркнули в госбанке.

Напомним, в январе 2016 года Ощадбанк начал арбитражное разбирательство против РФ. В том же году Постоянная палата Арбитражного суда сформировала арбитражный трибунал по делу Ощадбанка против РФ. В Ощадбанке тогда заявляли, что намерены добиваться привлечения к ответственности РФ за незаконное уничтожение инвестиций банка в Крыму.

В конце ноября 2018 года Арбитражный суд в Париже удовлетворил требование Ощадбанка, однако российский Минюст не признал это решение.

17 июля этого года Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление Ощадбанка и дал разрешение на исполнение решения Международного коммерческого арбитража (Париж) от 26 ноября 2018 года о взыскании $1,3 млрд с РФ в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму.

Позднее Россия оспорила во французских судах это решение международного арбитража. После решения Международного арбитража о взыскании с РФ в пользу Ощадбанка $1,3 млрд России насчитали $5 млн в качестве процентов за неуплату долга.