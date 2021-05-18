Ощадбанк виступає за зниження комісій, що сплачуються емітентам платіжних карток

Ощадбанк підтримує підписання Меморандуму між Національним банком, Visa та Mastercard щодо сприяння конкурентному платіжному ринку в Україні.

Про це Delo.ua заявили у пресслужбі Ощадбанку.

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"Його ключова мета збереження ринкових підходів до регулювання платіжного ринку та поступове зниження граничних розмірів ставок комісії інтерчейндж після отримання дозволу Антимонопольного комітету України", — кажуть там.

Також Ощадбанк звертає увагу на те, що саме таку позицію було зазначено раніше, 2 квітня, ключовими гравцями ринку — Ощадбанком, ПриватБанком та "Райфом" у спільній заяві.

Нагадаємо, тоді найбільші банки України, що працюють у сфері еквайрингу, підтвердили свою готовність докласти всіх зусиль для зниження розміру комісії інтерчейндж і запропонували робити це поетапно. Починаючи з 1.07.2021 року ввести комісія інтерчейндж в Україні відносно споживчих платіжних продуктів, не більше — 1,2%, з 1.07.2022 року — 1%, з 1.07.2023 року — 0,90%.

На сьогодні комісія, яку отримує банк-еквайєр, від торговців складає в Україні 1,6-3%. Із отриманих від торговців 1,6-3% комісійних банк-еквайєр платить 1,4-1,6% (так званий інтерчейндж) банку-емітенту і до 0,3% платіжній системі.

У вівторок один із засновників monobank Олег Гороховський заявив, що зниження комісій, що сплачуються фінустановам-емітентам платіжних карт (інтерчейндж), руйнує їх маркетингову стратегію і змусить банк скоротити кешбеки.

На думку керівника Дирекції бізнес-клієнтів "ПриватБанку" Євгенія Заіграєва зниження комісії інтерчейндж має вплинути на тариф по еквайрингу.