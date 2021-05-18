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Банки 1 час назад

Ощадбанк виступає за зниження комісій, що сплачуються емітентам платіжних карток

Підписаний НБУ, Visa та Mastercard меморандум щодо поетапного зниження граничного розміру інтерчейндж відображає позицію Ощадбанку, оприлюднену у заяві від 2 квітня 2021 року

Ощадбанк виступає за зниження комісій, що сплачуються емітентам платіжних карток Ощадбанк виступає за зниження комісій, що сплачуються емітентам платіжних карток

Ощадбанк підтримує підписання Меморандуму між Національним банком, Visa та Mastercard щодо сприяння конкурентному платіжному ринку в Україні.

Про це Delo.ua заявили у пресслужбі Ощадбанку.

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"Його ключова мета збереження ринкових підходів до регулювання платіжного ринку та поступове зниження граничних розмірів ставок комісії інтерчейндж після отримання дозволу Антимонопольного комітету України", — кажуть там.

Також Ощадбанк звертає увагу на те, що саме таку позицію було зазначено раніше, 2 квітня, ключовими гравцями ринку — Ощадбанком, ПриватБанком та "Райфом"  у спільній заяві.

Нагадаємо, тоді найбільші банки України, що працюють у сфері еквайрингу, підтвердили свою готовність докласти всіх зусиль для зниження розміру комісії інтерчейндж і запропонували робити це поетапно. Починаючи з 1.07.2021  року ввести комісія інтерчейндж в Україні відносно споживчих платіжних продуктів, не більше — 1,2%, з 1.07.2022   року — 1%, з 1.07.2023 року — 0,90%.

На сьогодні комісія, яку отримує банк-еквайєр, від торговців складає в Україні 1,6-3%. Із отриманих від торговців 1,6-3% комісійних банк-еквайєр платить 1,4-1,6% (так званий інтерчейндж) банку-емітенту і до 0,3% платіжній системі.

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У вівторок один із засновників monobank Олег Гороховський заявив, що зниження комісій, що сплачуються фінустановам-емітентам платіжних карт (інтерчейндж), руйнує їх маркетингову стратегію і змусить банк скоротити кешбеки.

На думку керівника Дирекції бізнес-клієнтів "ПриватБанку" Євгенія Заіграєва зниження комісії інтерчейндж має вплинути на тариф по еквайрингу.

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