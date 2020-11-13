Ощадбанк заявляет о существенном снижении ставок по кредитам для бизнеса

Государственный Ощадбанк в очередной раз существенно снижает ставки по основным кредитным программам для клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ).

В зависимости от срока кредитной операции и финансового состояния заемщика, снижение достигает 2%, сообщает пресс-служба госбанка.

Указано, что до конца 2020 года бизнес-клиенты Ощадбанка имеют возможность пополнить оборотный капитал, приобрести транспорт или оборудование за счет кредитных денег со ставкой от 12,25% годовых в гривне.

"В стратегии трансформации Ощада мы держим фокус на углублении работы с малым и средним бизнесом. В свое время наша команда выстраивала инфраструктуру для того, чтобы Ощад был способен качественно работать с бизнес-клиентами, используя самую большую сеть отделений среди украинских банков", — говорится в сообщении.

По информации банка, кроме широкой продуктовой линейки, в финучеждении активно работают в направлении расширения доступности кредитования, в том числе его удешевления.

"Банк системно снижает процентные ставки, предлагает клиентам воспользоваться привлекательными условиями партнерских, международных и государственных программ поддержки МСБ. Мы одними из первых на рынке начали финансировать малый и средний бизнес по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" и входим в ТОП-3 главных инвесторов среди украинских банков. В этом году предприниматели уже получили около 800 доступных кредитов на сумму почти 1,1 млрд грн", — отметил заместитель председателя правления Ощадбанка Андрей Стецевич.

Также сообщается, что банк реализует партнерские программы с поставщиками импортных и отечественных транспортных средств и техники по сниженным ставкам кредитования. Часть кредитной нагрузки берет на себя партнер, а в рамках некоторых программ ставка составляет 0,1% годовых.

Известно, что портфель пассивов клиентов микро-, малого и среднего бизнеса Ощадбанка с начала 2020 года увеличился на 9,5 млрд грн и превысил 30 млрд грн.

Напомним, что 21 января 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Фонде развития предпринимательства. Изменения предусматривают выделение 2 млрд грн для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9 процентов для поддержки малого и среднего бизнеса.

Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве уже с 19-ю банками: Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк, Укрэксимбанк, Банк "Львов", Банк "Альянс", Кредобанк, Банк "Восток", Райффайзен банк Аваль, ТАСкомбанк, Альфа-банк, "Глобус", Мегабанк, Поликомбанк, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, Кредитвест Банк, Агропросперис Банк.

В марте Кабинет министров повысил лимит доступного кредита под 5-7-9% из 1,5 млн грн до 3 млн грн, а также были расширены инвестиционные цели, на которые предприниматель может получить заем в рамках этой программы.

А в апреле правительство расширило госпрограмму "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее соответствующая сумма ограничивалась 50 млн грн.