Финансы 1 час назад

Основатель криптобиржи KUNA запустил новый образовательный формат на тему финансов

Сегодня финансовая система Украины переживает переломный момент: она готовится к легализации криптовалют. Минцифры, депутатское объединение Blockchain4Ukraine и Ассоциация "Блокчейн Украины" разработали проект закона №3637 "О виртуальных активах".

Основатель криптобиржи KUNA запустил новый образовательный формат на тему финансов Основатель криптобиржи KUNA запустил новый образовательный формат на тему финансов

Михаил Чобанян — основатель первой публичной криптовалютной биржы в Украине и СНГ Kuna.io и президент Ассоциации "Блокчейн Украины", запустил на своем youtube-канале рубрику "Гос. Анатомия". В ней он рассказывает о работе государственных органов в сфере финансов. Первый выпуск опубликован сегодня и раскрывает суть работы Национального депозитария Украины.

Сегодня финансовая система Украины переживает переломный момент: она готовится к легализации криптовалют. Министерство цифровой трансформации, депутатское объединение Blockchain4Ukraine и Ассоциация "Блокчейн Украины" разработали проект закона №3637 "О виртуальных активах".

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2 декабря 2020 Верховная Рада в первом чтении приняла закон. В случае окончательного принятия законопроекта блокчейн-бизнес в Украине сможет легально работать с криптовалютами. Закон сможет устранить юридические риски для работы международных криптокомпаний и спровоцирует привлечение иностранных инвестиций в Украину. Чтобы осознать важность закона, достаточно посмотреть на налоговые декларации госслужащих страны за 2020-й год: они задекларировали криптовалюты на 75 млрд грн. При том что криптовалюты не имеют правового статуса.

"Мы разрабатываем проект в сфере GovTech, а также меня интересует докриптовый (традиционный) финансовый рынок. Для этого я изучаю все, что есть в финансовой и политической плоскости Украины, в том числе работу государственных органов. Я решил делиться этим процессом с вами. Уверен, что это будет полезно всем без исключения. Не знаешь правил игры, не сможешь искать альтернативные пути", — прокомментировал Михаил Чобанян.

Ассоциация "Блокчейн Украины" на данный момент является самым мощным негосударственным инструментом для интеграции технологии блокчейн в экономику Украины и во все государственные процессы. Благодаря образовательному формату "Гос. Анатомия" разобраться в этих процессах будет возможность у всех желающих. Причем информация в нем подается из первых уст — президент Ассоциации Михаил Чобанян лично интервьюирует первых лиц соответствующих госорганов.

Героем первого выпуска стал Миндаугас Бакас — глава Национального депозитария с 2016 года. Он рассказал, что НДУ хранит акций общим номиналом 1,8 триллиона гривен, показал, кто каждый день отражает хакерские атаки на депозитарий и даже познакомил со столетним "прадедушкой" биткоина. Детальнее смотрите на видео.

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