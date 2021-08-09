Нацбанк не дає гривні зміцнитися, а ОВДП не користуються попитом. Яким буде курс валют

За минулий банківський тиждень — 2-6 серпня 2021 року — офіційний курс гривні, що встановлюється НБУ, просів щодо долара США з 26,8168 грн/долар до 26,9395 грн/долар, щодо євро — з 31,8946 грн/євро до 31,8964 грн/євро.

Середній курс гривні у банках з понеділка по п’ятницю знизився з 26,75/26,95 грн/долар до 26,81/27,00 грн/долар, щодо євро — незмінним залишився у покупці — 31,65 грн/євро — і на 2 копійки зміцнів у продажі — з 32,00 грн/євро до 31,98 грн/євро.

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На міжбанківському валютному ринку за п’ять банківських днів минулого тижня гривня укріпилася з 26,81/26,83 грн/долар до 26,8050/26,8250 грн/долар і з 31,8583/31,8794 грн/євро до 31,5575/31,5810 грн/євро.

Практично весь тиждень на міжбанківському валютному ринку ріст курсу гривні "збивав" Нацбанк, який виходив сюди із регулярними інтервенціями. Рекордною тут стала п’ятниця — в останній банківський день минулого тижня регулятор викупив на міжбанку 71,3 млн доларів. Нагадаємо, на своєму останньому монетарному брифінгу 23 липня 2021 року керівництво НБУ заявляло, що планові обсяги щоденних інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку будуть знижені з 20 млн доларів до 5 млн доларів.

Тим часом, підтримку гривні, за словами керівника відділу аналітики ГК Forex Club Андрія Шевчишина, надають самі дані НБУ про зростання міжнародних резервів України на 2,1% — до 28,95 млрд доларів. Такі показники аналітик RoboForex Андрій Гойлов пов’язує з додатковим розміщенням українських єврооблігацій в Лондоні і тими ж таки активними операціями регулятора на міжбанку.

Оптимізму щодо подальшого росту курсу гривні валютному ринку на початку минулого тижня додала новина про затвердження Радою управителів МВФ плану розподілу між країнами 650 млрд доларів "на подолання наслідків коронавірусу" згідно з яким Україна до кінця серпня 2021 року має отримати 2,7 млрд доларів без будь-яких додаткових умов. Однак, на думку Андрія Гойлова саме надходження цих коштів ніяк не вплине на валютний ринок і курс гривні. Пов’язує це із тим, що, найімовірніше, Кабмін використає більшу частину цих коштів на погашення зовнішнього боргу у вересні нинішнього року. Зазначимо, згідно з даними Мінфіну, Україна у вересні має сплатити за держборгом 104,9 млрд грн, що є піком виплат у 2021 році. Загальна сума державного боргу, який Україна має сплатити цьогоріч складає 601,3 млрд гривень.

В той же час перспективи залучення Мінфіном грошей через розміщення ОВДП виглядають песимістично. На аукціоні 3 серпня в держбюджет від продажу ОВДП вдалось залучити тільки 1,89 млрд гривень. Ще тижнем раніше — 3,1 млрд гривень. Нагадаємо, у минулому році надходження від розміщення ОВДП в держбюджет були значно більшими. Рекордна сума 2020 року — 51,39 млрд гривень. Рекорд цього року поки що — 19,1 млрд гривень (8 червня). Із українських держоблігацій, за спостереженням аналітиків, виходять нерезиденти. "Тільки за 5 днів серпня їх відтік з ОВДП перевищив 1 млрд гривень", — зазначає Андрій Шевчишин. За підсумками липня нерезиденти знизили свій портфель ОВДП майже на 3 млрд гривень. Водночас Андрій Шевчишин говорить про те, що нерезиденти продовжують пасивно купувати зміцнілу гривню, щоб не зірвати ринок.

У вівторок, 10 серпня, Мінфін має намір розмістити на аукціоні 5 випусків гривневих ОВДП з терміном обігу 380, 469, 812, 1057, 1736 днів. Збільшити попит на них, на думку аналітиків, може тільки підняття ставок. Але на фоні очікування "подарунку" від МВФ це навряд чи відбудеться.

Загалом особливих змін курсу гривні щодо американської і європейської валют аналітики не очікують.

"Очікуємо волатильність на ринку і рух в широкому діапазоні 26,85-27 гривень за долар. При цьому в перспективі схиляємося до переходу гривні до ослаблення і поверненню до 27 гривень за долар", — говорить Андрій Шевчишин.

Збереження більшості позитивних чинників липня для зміцнення курсу гривні, на думку старшого аналітика "Альпарі" Вадима Іосуба, дозволить долару до кінця цього місяця торгуватися в діапазоні 26,3-26,9 грн/долар, євро — в діапазоні 31,2-31,9 грн/євро.