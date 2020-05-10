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В мире 30 минут назад

От коронавирусной инфекции COVID-19 во всем мире скончались 280 тысяч человек

Наибольшее количество больных и умерших по-прежнему зафиксировано в США

От коронавирусной инфекции COVID-19 во всем мире скончались 280 тысяч человек От коронавирусной инфекции COVID-19 во всем мире скончались 280 тысяч человек
Фото: Order Of Malta

По состоянию на 07:45 10 мая, в мире насчитывается 4 млн 101 тысяча 775 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает ресурс Woldometer, который отслеживает статистику по важнейшим мировым событиям.

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К этому времени количество умерших от этой болезни достигло 280 тысяч 443 человека, излечились 1 млн 441 тысяча 791 пациент.

По количеству больных и скончавшихся лидируют Соединенные Штаты, где зафиксировано 1 млн 347 тысячи 154 случаев заражения, от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 80 тысяч 037 человек.

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Второе место по числу зараженных занимает Испания, где COVID-19 подтвержден у 268 тысяч 783 человека. Умерли, по состоянию на это время, 26 тысяч 478 человек.

На третьем позиции — Италия, где количество инфицированных составляет 218 тысяч 268 человек, скончались — 30 тысяч 395 пациент.

В десятку стран с наибольшим количеством зараженных и умерших также попали Великобритания — 215 260 случаев коронавируса, скончались 31 тысяча 587 человек, Российская Федерация — 198 676 (1 827), Франция — 176 658 (26 310), Германия — 171 324 (7 549), Бразилия — 156 061 (10 656), Турция — 137 115 (3 739), Иран — 106 220 (6 589).

В Китае, где был зарегистрирован первый очаг заражения коронавирусной инфекцией, количество больных составляет 82 тысячи 901 человек, скончались от этой болезни 4 тысячи 633 человека.

В то же время, по данным американского исследовательского университета Джона Хопкинса, к этому времени в мире зафиксировано 4 млн 24 тысячи 973 инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом, зарегистрировано 279 тысяч 313 летальных исходов.

Напомним, по состоянию на 07:40 9 мая, в мире насчитывалось 4 млн 14 тысяч 307 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19.

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