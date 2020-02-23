Отцепленный из-за коронавируса вагон поезда Киев-Москва возвращается в Украину

Исследования не подтвердили заражение коронавирусом у гражданки Китая, которую сняли с поезда Киев-Москва в Брянской области (Россия).

Следовательно, отцепленный вагон и пассажиры возвращаются в Украину, сообщает пресс-служба Кабина министров.

По данным правительства, у 11 украинцев, путешествовавших в одном вагоне с китаянкой, а также у двух бортпроводников не выявили заражение коронавирусом. Госпитализированных накануне граждан Украины выписали из больницы Брянска.

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Указано, что ночью 22 февраля отцепленный вагон с украинцами был отправлен в Киев. В течение всего времени помощь, в частности, с питанием, украинцам оказывало посольство Украины в Москве.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщал, что украинских граждан, которые находились в вагоне поезда Киев-Москва, еще раз проверят на заражение коронавирусом во время пересечения государственной границы. Пограничники будут фиксировать факт возвращения тех граждан, которые контактировали с китаянкой.

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Как сообщалось, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

По состоянию на 23 февраля 2020 года заражение коронавирусом COVID-19 в общей сложности подтвердилось у почти 79 тысяч человек. Общее число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2461 человека.