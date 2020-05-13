Отчет премьер-министра Шмыгаля в Верховной Раде: самое главное

Украина достигла пика и плато эпидемии — количество заболевших COVID-19 каждый день является примерно одинаковым. Тем не менее, о преодолении эпидемии речь не идет — еще ни разу количество выздоровевших за сутки людей не превысило количество заболевших. В связи с этим карантин в Украине будет продлен и после 22 мая, но с переходом на адаптивный формат в зависимости от развития ситуации.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде. Delo.ua рассказывает о самом важном из его отчета.

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Карантин. Его главной задачей было не допустить перегрузку медицинской системы страны и подготовить ее к борьбе с пандемией.

"Готовы ли мы сейчас на 100%? Готовы ли мы принять 100 тысяч больных COVID-19? Мой честный ответ будет таким: мы в десятки раз лучше подготовлены, чем два месяца назад. Свидетельство этого является тот факт, что наша медицинская система сейчас не перегружена больными", — сказал он.

По словам Шмыгаля, в готовности сейчас находится 2 271 аппарат ШВЛ в 240 больницах первой очереди. Задействованы на сегодняшний день 138 аппаратов. 381 медучреждение и 33 669 койко-мест готовы для лечения пациентов с COVID-19. Также подготовлена и другая инфраструктура, в том числе, санавиация — 8 воздушных суден МВД.

С 11 мая был внедрен первый этап ослабления карантина. 22 мая карантин будет продлен, но с дальнейшим смягчением, которое будет зависеть от развития ситуации с заболеваемостью. Органы местного самоуправления получат больше полномочий во внедрении модели адаптивного карантина. Она будет предусматривать локализацию заболевания в точках вспышек, а не по всей стране.

"Будем внимательно следить за динамикой заболевания, чтобы четко понимать, куда мы буде двигаться дальше. Безусловно, мы будем переходить к модели адаптивного карантина", — сказал он.

Работа транспорта будет восстанавливаться на третьем этапе выхода из карантина и при соблюдении санитарных правил. Сначала это будет пригородный транспорт, потом — междугородный, а потом — метрополитен. На сегодняшний день, по словам Шмыгаля, запуск общественного транспорта спровоцирует вспышку инфекции.

65 млрд грн в фонде борьбы с коронавирусом. "На что ушли эти деньги? 29,7 млрд грн дополнительно выделены Пенсионному фонду. 6 млрд грн получили фонды, которые будут помогать безработным, в том числе и тем, кто потерял работу за последние месяцы — а это 196 тысяч человек только из тех, которые официально зарегистрировались на бирже. 1,6 млрд грн — помощь семьям ФЛП с детьми. Также фактически на 2 млрд грн были профинансированы различные медицинские закупки для больниц. Последним решением мы выделили Министерству здравоохранения 3,1 млрд грн на дополнительные закупки больницам и зарплаты врачам", — сообщил Шмыгаль.

Всего, по состоянию на 12 мая, 486 764 человека имеют статус безработных в Украине, но эта цифра растет. По прогнозам правительства, в 2020 году произойдет резкий рост уровня безработицы до 9,4% (в 2019 году эта цифра составляла 8,2%). Но сейчас, как отметил Шмыгаль, получать помощь по безработице можно будет с первого дня регистрации в центре занятости вне зависимости от причины увольнения.

Также была выплачена разовая помощь пенсионерам (по 500 грн тем, кто старше 80-ти и по 1000 грн тем, чья зарплата не превышает 5 000грн) и проведена индексация. С мая пенсия будет повышена на 11%.

300% доплаты к зарплатам медикам, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19. По словам Шмыгаля, в прошлом месяце правительство перечислило средства в регионы, однако выплаты "зависли". На сегодняшний день они осуществлены за март и происходит начисление доплат за апрель, сообщил он.

Помощь бизнесу. "Логика наших действий такая — сначала мы помогаем микро-, малому и среднему бизнесу, по которому коронакризис ударил наиболее сильно. В этом направлении уже работают программы дешевого кредитования, и мы хотим, чтобы все предприниматели имели доступ к кредитному ресурсу фактически под 0%", — заявил он.

Второй аспект, который подчеркнул Шмыгаль, — частичная выплата зарплат на тех предприятиях, которые сократили рабочее время. На эту программу правительство выделило почти 5 млрд грн. За неделю на получение таких выплат подались 7 тысяч предпринимателей, сообщил он. Также, по его словам, работает программа рефинансирования кредитов под 0% с отсрочкой выплаты тела кредита.

Энергетика. "В этом году цена на электроэнергию для населения будет оставаться неизменной — 1,68 грн за киловатт", — заявил он.

Тем не менее, ситуация в сфере сложная — уровень потребления в целом снизился на 9%, поэтому баланс пересматривать пришлось, заявил он. Кроме того, бесснежная сухая зима спровоцировала кризис в гидроэнергетике из-за недостатка воды. Кроме того, добавилось 6 МВт мощностей возобновляемых источников энергии. Правительство ведет переговоры с представителями этого рынка о снижении стоимости такой электроэнергии.

Но на сегодняшний день критичными остаются вопросы стабилизации и фиксации цен для населения и их снижение для промышленных производителей.

Переговоры с МВФ продолжаются, и они непростые. Однако, по словам премьер-министра, сегодня Украина уже находится на этапе подписания меморандума и получения первого транша.

"Надеемся, что уже до конца мая мы выйдем на подписание документов и получения первого транша, как и договаривались", — сказал он.

Возможность выехать на работу за границей. По словам Шмыгаля, Кабмин не устанавливал ограничений на выезд украинцев на работу за границу. Но такое трудоустройство должно быть длительным, официальным, с надлежащими условиями труда и проживания, с медицинскими гарантиями и гарантией возвращения в Украину. И сейчас, по его словам, компании, приглашающие украинцев на работу, эти условия соблюдают.

Ранее парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал принятие во втором чтении законопроекта, предусматривающего продление налоговых льгот на время карантина. Delo.ua рассказывало детальнее, какие именно льготы депутаты готовы предложить бизнесу.