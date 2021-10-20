Общество 1 час назад

Отопление в Киеве подорожает более чем в полтора раза: озвучили новые тарифы

Киевляне заплатят за отопление на 74% больше, чем в прошлом году

В Киеве повысились тарифы на отопление В Киеве повысились тарифы на отопление
В Киеве повысились тарифы на отопление

В Киеве повысились тарифы на отопление. Согласно распоряжению Киевской городской государственной администрации (КГГА) № 2145 (с. 6-7) от 13 октября, теперь за 1 Гкал тепла жителям столицы придется платить 2876 грн с НДС.

Для сравнения, в 2020-м было 1654 грн. Таким образом, за год рост тарифов составил почти 74%.

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В комментарии UBR.ua глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко выразил мнение, что за таким повышением стоит "политическая игра", а конкретнее — противостояние действующего мэра Киева и главы КГГА Виталия Кличко, который понимает, что вскоре лишится должности, с Офисом президента.

"Кличко ставит в крайне неудобную позицию команду Зеленского. Те люди из команды президента, которые придут после Кличко к власти в столице, вынуждены будут заливать в Киев массу средств, чтобы выровнять ситуацию с тарифами. Они уже будут подняты, поэтому придется их пересчитывать", — говорит он.

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В подтверждение слов о противостоянии эксперт приводит такой пример. Две недели назад Кличко провел конкурс среди предприятий на вывоз мусора в городе. Выиграли две компании (частная и коммунальная). Этот конкурс предусматривает контракт на 15 лет — срок, когда Кличко уже явно уступит место мэра другому.

Отметим, в Киеве планируют начать подключение домов к теплу с ближайшей субботы, 23 октября. Такое решение было принято в связи с прогнозным снижением температуры воздуха в выходные.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что местные власти до весны не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду. Эту договоренность правительство, "Нафтогаз" и руководители городов закрепили в Меморандуме во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

В подписанном документе идет речь о том, чтобы разницу в тарифах на газ мэры украинских городов покрыли из местных бюджетов. 

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