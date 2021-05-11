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Валюта 20 минут назад

Курс долара в Україні найближчим часом зростати не буде — аналітики

За минулий тиждень, який включав в себе два вихідні — 3 та 4 травня, курс долара щодо гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку

Курс долара в Україні найближчим часом зростати не буде — аналітики Курс долара в Україні найближчим часом зростати не буде — аналітики

За перший тиждень травня офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,77 грн/долар до 27,70 грн/долар. Котирування долара на міжбанку, за даними компанії "УкрДилінг", за цей же час знизилися з 27,77/27,79 грн/долар до 27,69/27,70 грн/долар. Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках змінилися за тиждень з 27,65/27,84 грн/долар до 27,55/27,75 грн/долар. При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.

Таку ситуацію на ринку аналітики пояснюють ​затяжними вихідними, які пригальмували економічну діяльність в Україні і зв’язані із нею усі активності, в тому числі купівлі/продажу суттєвих об’ємів тих чи інших валют.

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Поточний тиждень також розпочав вихідний день — 10 травня. Однак вже сьогодні, 11 травня, ринок спостерігає за ходом аукціону, на якому Міністерство фінансів України розмістило одразу кілька випусків ОВДП. Ринку пропонуються бонди, номіновані в гривнях з термінами обігу в 6, 12, 18, 24, 36 і 60 місяців.

"Вважаю, що нерезиденти візьмуть участь в розміщенні, що зміцнить гривню на міжбанку", — каже у коментарі Delo.ua анілітик RoboForex Андрій Гойлов.

Підвищений попит на гривневі папери прогнозує і аналітик Alpari Максим Пархоменко. "Це в свою чергу посилить попит на гривню і дозволить їй зміцнитися ще сильніше на усіх сегментах валютного ринку", — говорить він у коментарі Delo.ua.

В Alpari очікують, що в найближчий тиждень долар на міжбанку може торгуватися близько 27,7 грн/долар, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,5/27,75 грн/долар.

"Ймовірно, в найближчій перспективі гривня буде відчувати себе досить впевнено і на тлі низької активності залишиться в діапазоні 27,7-27,8 гривень за долар", — прогнозує у свою чергу  керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

Більш впевнено зможе себе відчувати найближчим часом на міжбанку, на думку Андрія Гойлова, і Нацбанк завдяки зростанню об’єму ЗВР. "НБУ відзвітував про те, що валові міжнародні резерви України в квітні зросли на 0,97 млрд доларів — до 28,00 млрд. Підйом цього показника відбувся завдяки залученню до бюджету країни 1,25 млрд доларів США в ході розміщення євробондів України в Лондоні. Крім того, в квітні резерви майже не витрачалися на обслуговування зовнішнього боргу", — зазначає він.

Оптимізму ринку додає і зафіксований в Україні у квітні позитивний торговельний баланс. "За даними митниці, в квітні вперше з початку року було зафіксовано позитивне сальдо (різниця між експортом та імпортом) торгового балансу. Щодо минулого року, експорт зріс майже на 40% — до позначки в 5,37 млрд доларів США. Імпорт теж збільшився і склав 5,33 млрд доларів. Позитивний торговельний баланс у квітні дорівнював 0,04 млрд доларів США. Це стало наслідком рекордного зростання цін на українські експортні товари", — говорить Андрій Гойлов.

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Падіння курсу долара на міжбанку демонструє вже сьогоднішній хід торгів, які із початку старту до обіду суттєво оживилися. Ідуть угоди по лотах до 1,5 млн доларів. Без особливої переваги попиту чи пропозиції котирування змінилися з ранішніх 27,68/27,70 грн/долар на 27,66/27,68 грн/долар станом на 13:00. Зазначимо, у порівнянні із останнім банківським днем минулого тижня гривня на міжбанку у покупці і продажі зміцнилася на 8 копійок.

Середній курс в банках станом на обід 11 травня — 27,63/27,85 грн/долар. Офіційний курс НБУ на сьогодні — 27,7641 грн/долар.

Джерело фото: Depositphotos 

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