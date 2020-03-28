Пандемия коронавируса спровоцировала в США "золотую лихорадку"

Эпидемия COVID-19 спровоцировала резкий всплеск спроса на золото и образование его дефицита в свободной продаже в США, сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, дилеры распродали все запасы драгоценного металла и даже начали закрываться. В частности, швейцарский банк Credit Suisse, который отливает золотые слитки с 1856 года, на этой неделе призвал желающих приобрести их не беспокоить его по этому поводу.

The Wall Street Journal отмечает, что ситуация в США настолько серьезна, что руководство банков Уолл-стрит обратилось за помощью к Королевскому канадскому монетному двору. В частности, по словам представителя Wall Street Аманды Бернье, США столкнулись сейчас с беспрецедентным уровням спроса на золотые слитки. Так, двор не может удовлетворить возросший спрос, так как часть его сотрудников отправлены по домам для профилактики заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Золотой резерв США хранится на военной базе Форт-Нокс в штате Кентукки и в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Этот резерв не тратится для сбыта на свободном рынке.

На этой неделе фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожали на около 9,0%, до $1 630,60 за тройскую унцию. Это самый высокий показатель за последние семь лет.

Напомним, 23 марта, по данным MarketWatch, фьючерсы на золото с поставкой в апреле увеличились на $84,7 за унцию или 5,7%, до $1569,3, что в долларовом выражении это является самым высоким дневным ростом за всю историю наблюдений, с 1984 года, а в процентном — с марта 2009 года.