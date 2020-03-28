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В мире 3 часа назад

Пандемия коронавируса спровоцировала в США "золотую лихорадку"

По мере распространения пандемии коронавируса инвесторы и банкиры сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет

Пандемия коронавируса спровоцировала в США "золотую лихорадку" Пандемия коронавируса спровоцировала в США "золотую лихорадку"
Фото: Новости криптовалют

Эпидемия COVID-19 спровоцировала резкий всплеск спроса на золото и образование его дефицита в свободной продаже в США, сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, дилеры распродали все запасы драгоценного металла и даже начали закрываться. В частности, швейцарский банк Credit Suisse, который отливает золотые слитки с 1856 года, на этой неделе призвал желающих приобрести их не беспокоить его по этому поводу.

The Wall Street Journal отмечает, что ситуация в США настолько серьезна, что руководство банков Уолл-стрит обратилось за помощью к Королевскому канадскому монетному двору. В частности, по словам представителя Wall Street Аманды Бернье, США столкнулись сейчас с беспрецедентным уровням спроса на золотые слитки. Так, двор не может удовлетворить возросший спрос, так как часть его сотрудников отправлены по домам для профилактики заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

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Золотой резерв США хранится на военной базе Форт-Нокс в штате Кентукки и в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Этот резерв не тратится для сбыта на свободном рынке.

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На этой неделе фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожали на около 9,0%, до $1 630,60 за тройскую унцию. Это самый высокий показатель за последние семь лет.

Напомним, 23 марта, по данным MarketWatch, фьючерсы на золото с поставкой в апреле увеличились на $84,7 за унцию или 5,7%, до $1569,3, что в долларовом выражении это является самым высоким дневным ростом за всю историю наблюдений, с 1984 года, а в процентном — с марта 2009 года. 

 

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