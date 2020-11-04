Пандемия коронавируса: в Италии вводят комендантский час

Жители Италии с 5 ноября 2020 года не смогут выходить из дома с 22:00 до 5:00 по местному времени без веской причины.

Это предусматривает декрет, который подписал премьер-министр страны Джузеппе Конте, сообщает со ссылкой на документ газета La Stampa.

Указано, что мера направлена на борьбу с распространением в стране коронавирусной инфекции.

В частности, из декрета следует, что выходить из дома в обозначенный период времени можно только по работе, уважительной причине или по состоянию здоровья.

Кроме того, и в другое время жителям рекомендовано воздержаться от поездок на общественном транспорте. Его наполняемость не должна превышать 50%.

Предполагается, что до такого же уровня ограничат пропускную способность торговых центров. В праздничные и предпраздничные дни их вовсе закроют.

В свою очередь школьников средних и старших классов полностью переведут на дистанционный режим обучения, а для детей младших классов введут обязательное ношение масок на уроках.

Отмечается, что итальянское правительство продолжит придерживаться дифференцированного режима, в соответствии с которым территория страны делится по зонам с разной степенью риска заражения коронавирусом.

По данным университета Джонса Хопкинса на 4 ноября, число заражений коронавирусом в Италии превышает 759 820. При этом за сутки вирус был обнаружен у 28 241 жителя. Антирекорд по суточному приросту заболевших COVID-19 в стране за все время пандемии был установлен 31 октября — 31 756 случаев. При этом самый высокий показатель весеннего пика пандемии был зафиксирован 21 марта и составлял 6 557. В целом в Италии от коронавируса умерли 39 412 человек.

Ранее в Кабинете министров исключили возвращение к полному локдауну в Украине из-за всплеска заболеваемости COVID-19 в ближайшее время.