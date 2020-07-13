Папа Римский высказался по поводу превращения собора Святой Софии в мечеть

Папе Римскому Франциску "больно" из-за того, что музей собора Святой Софии получил статус мечети.

Об этом он заявил во время воскресного обращения к верующим на площади Святого Петра в Ватикане, передает Vatican News.

"Я мыслями в Стамбуле, думаю о Святой Софии, и мне больно", — заявил понтифик.

Справка: Собор Святой Софии в Константинополе был построен по приказу византийского императора Юстиниана I и освящен в 537 году. После падения Константинополя в 1453 году турецкий султан Мехмед II переделал храм в мечеть. В 1935 году Айя-София открылась как музей по личному указу первого президента Турции Мустафы Кемаля. Турецкая Ассоциация охраны исторических памятников с 2005 года пыталась через суд вернуть Святой Софии статус мечети. В 2013-м году турецкие студенты начали сбор подписей за разрешение совершать в соборе намаз. В 2016 году в Святой Софии впервые прозвучал призыв к молитве. В 2018-м о возможном пересмотре статуса музея сказал президент Турции Эрдоган.

Отметим, что 10 июля, государственный совет Турции отменил решение правительства страны от 24 ноября 1934 года о смене статуса собора Святой Софии в Стамбуле. Тогда собор из мечети превратился в музей. Госсовет указал, что собор находится на балансе Фонда имени Султана Мехмета Хана и в документах фонда указан как мечеть, и его использование "в любых иных целях с юридической точки зрения неправомочно". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 июня предложил провести первые молитвы в Айя-Софии уже 15 июля — в честь четвертой годовщины неудавшегося военного переворота.

Стоит также добавить, что министр культуры Греции Лина Мендони обвинила Турцию в возрождении "фанатичных националистических и религиозных настроений" и настаивает — смена статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО не может произойти без утверждения межправительственного комитета. В свою очередь вселенский патриарх Варфоломей считает, что изменение статуса здания "разочарует миллионы христиан" и разделит два мира, а госсекретарь США Майкл Помпео подчеркнул: любая смена статуса Айя-Софии уменьшит возможность памятки "служить человечеству как необходимый мост между людьми разных религиозных традиций и культур".

Напомним, что Служба безопасности Украины предупредила в Одессе попытку неонацистской организации поджечь мечеть накануне Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции Украины.