Политика 40 минут назад

Партия "Слуга народа" растеряла часть народной поддержки — исследование

Однако в случае проведения парламентских выборов в феврале 2020 года политическая сила все равно прошла бы в Раду

Партия "Слуга народа" растеряла часть народной поддержки — исследование Партия "Слуга народа" растеряла часть народной поддержки — исследование
Фото: пресс-служба "Слуги народа"

Рейтинги партии "Слуга народа" с момента парламентских выборов в 2019 году немного упали, однако, в случае проведения их в феврале, фракция снова прошла бы в Верховную Раду. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Опрос провели с 8 по 18 февраля 2020 года, в его рамках социологи пообщались с 2038 украинцами со всей страны за исключением неподконтрольных Украине территорий Крыма, Луганской и Донецкой областей.

Согласно полученным данным, 21,7% всех опрошенных проголосовали бы за "Слугу народа", а вот среди определившихся со своим выбором таких аж 39,1%. Впрочем, такой показатель на 4,1% ниже финального результата выборов в 2019 году.

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Кроме того, как зафиксировали социологи, из десяти самых популярных фракций рейтинг снизился только у "Слуг" и "Партии Шария", другие же политсилы хоть и незначительно, но подняли свой уровень поддержки среди населения.

Также, если бы выборы провели прямо сейчас, в парламент прошли бы "Оппозиционная платформа — за жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" — эти партии выбрали 15,6%, 10,8% и 9% соответственно респондентов среди определившихся.

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По результатам опроса, с момента прошлых выборов перечисленные фракции стали популярнее на 2,5%, 2,7% 0,8% соответственно. На сегодняшний день близки к 5% проходному барьеру партии "Сила и Честь" (4,6%) и "Радикальная партия" (4,2%).

Напомним, ранее в социологической службе Центра Разумкова сообщали, что уровень доверия к Верховной Раде резко снизился: если в сентябре 2019 года депутатам доверяли 57% опрошенных, а не доверяли — 25%, то в феврале 2020 года —таких 28% и 65% соответственно.

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