Партия Вакарчука "Голос" отказалась играть в "схемы" на выборах в Днепре — СМИ

Многим казалось, что в Днепре исход выборов предрешен задолго до дня голосования в пользу неофициального градоначальника Геннадия Корбана и команды официального мэра Бориса Филатова. Но появление в регионе ячейки "Голоса" ломает руководителей города. Об этом говорится в статье, опубликованной в издании "Экономические новости".

За предположение, что в местных выборах по всем фронтам победят Корбан и Филатов играло два фактора.

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Первый состоит в том, что теперь уже опытный и в политике "конфликтолог" Корбан (так он сам себя когда-то назвал в одном из интервью) заранее взял под контроль все городские организации всевозможных партий, от ЕС и ОПЗЖ, до БЮТ и Нашего края. Второй фактор заключается в том, что Геннадий Олегович собственноручно сформировал составы всех необходимых ему избирательных комиссий. Все прекрасно понимают, что именно от состава избиркомов на 50% зависит результат выборов. Однако, в корбановской системе случился почти аварийный сбой, а взорвала эту хитроумную схему недавно созданная в Днепре городская организация партии "Голос".

Если коротко по фабуле этой невероятной истории, которой уже поаплодировали понимающие политическое закулисье горожане, то партийцы "Голоса" волевым решением выставили из состава городской избирательной комиссии людей, ранее назначенных туда по их партийной квоте Корбаном. И заменили их на действительно людей партии. Эта рокировка дала результат на первом же заседании комиссии.

"По замыслам политтехнологов Корбана, Борис Филатов должен был сдать свои документы в избирком в первый же день выдвижения и получить удостоверение "кандидата № 1". Однако, в расчете на то, что "всё куплено", действующий мэр поленился даже просто собрать необходимый по закону пакет документов. Какова же была его ярость, когда комиссия 8 голосами против 6 проголосовала против нарушения закона и против поспешной регистрации Филатова", — говорится в материале "Экономических новостей". Победную разницу в 2 голоса дали как раз новые члены избиркома от партии Вакарчука "Голос".

"Наша политсила, как вы прекрасно знаете, является едва ли не единственной в стране, у которой вопросы борьбы с коррупцией, в том числе и с коррупцией политической, являются базовыми и основополагающими в партийной идеологии. Потому во всех неясных или конфликтных ситуациях мы поступаем просто — в строгом соответствии с законом. Я не буду давать никаких политических оценок решению городской избирательной комиссии, но четко скажу, что наши представители голосовали там по закону", — прокомментировал ситуацию глава городской парторганизации "Голос" Владимир Юрченко.

И действительно, буквально через три дня, когда были соблюдены все нормы, когда Филатов предоставил в комиссию полный пакет документов, комиссия единогласно его зарегистрировала. Это ли не лучшее подтверждение слов руководителя городской организации. Но проблема "неуправляемости" Корбаном избиркома осталась.

"Естественно, что выскользнувший из его хватких рук днепровский "Голос" немедленно получил ответку от Геннадия Олеговича в виде мощного информационного залпа подконтрольных СМИ и дружественных ему групп в соцсетях. Партию обвинили в том, что она: а) "продалась Нарику" — местному, как говорят СМИ, бизнесмену с криминальными связями Петровскому; б) "продалась Коломойскому" — ну, это для Днепра святое дело, списать всё "на Беню"; в) "продалась Пинчуку" и его бизнес-интересам в Днепре. Местные эксперты уверены в том, что Корбан будет "елозить" партийцев "Голоса" еще не одну неделю, ведь ставка на выборах больше чем жизнь", — отмечает издание.

Что касается реакции горожан на информационные атаки на "Голос", то её вкратце можно выразить буквально в одном шуточном предложении: "Пусть продаются кому хотят, главное, что не продались Корбану". Если же говорить серьезно, что реальный авторитет созданной Святославом Вакарчуком и руководимой ныне Кирой Рудык партии "Голос" состоит в их последовательности и принципиальности. Партия набирает очки тогда, когда готова буквально в одиночку подниматься в атаку против беззакония и коррупционно-рейдерских схем, будь то сессионный зал ВР или районная власть в дальнем захолустье.

"Люди уважают принципиальных. Наверняка в этом контексте получит дополнительные голоса и днепровская организация "Голоса", которая продемонстрировала наглядный и понятный всем принципиальный поступок. В Днепре прекрасно понимают, что какие-либо союзы в компании с Геннадием Корбаном и Борисом Филатовым, в отношении которых правоохранительные органы расследуют уже свыше 30 уголовных производств по статьям о коррупции и разворовывании бюджета, для "Голоса" это нонсенс и полная потеря авторитета", — считает автор статьи — Пусть сегодня Станислав Вакарчук формально отошел от партийных дел, тем не менее, это именно он задал в "Голосе" реально высокую нравственную планку в делах и решениях, которая выделяет эту партию из рядов традиционно продажных партийных проектов. И очень правильно, что именно днепровский "Голос" оказался той политической силой, которая едва ли не первая в Днепре осмелилась открыто противостоять Корбану. Лиха беда начало, а дальше посмотрим. Может именно "Голос" Вакарчука — это именно то, что даст шанс Днепру сместить действующую городскую власть".