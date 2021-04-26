Вторая Пасха в пандемию: хотят ли украинцы идти в церковь и смогут ли они это сделать

В воскресенье, 2 мая, прихожане Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской греко-католической церкви (УГЦК) будут отмечать один из главных религиозных праздников в году — Пасху или Воскресение Христово. В 2021 году уже во второй раз подряд все церковные мероприятия, приуроченные к этому дню, пройдут в условиях карантинных ограничений.

Delo.ua рассказывает, готовы ли украинцы идти на Пасху в церковь и готовит ли власть ужесточение противоэпидемических правил в этот день.

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Большинство украинцев считает себя религиозными людьми, но на Пасху в церковь не пойдут

Согласно результатам социологического опроса, проведенного платформой LibertyReport.ai, 70,8% украинцев считают себя религиозными людьми. В разрезе регионов страны, верующими себя называют 80,7% респондентов из западной ее части, 61,5% — с восточной, и 64,7% — в южной. Среди опрошенных жителей центральных регионов Украины верующими себя называют 71,4% опрошенных респондентов.

В то же время, подавляющее число опрошенных украинцев идти на Пасху в церковь не готовы. Согласно результатам исследования, посетить службу в храме в ночь с 1 на 2 мая готовы только 15,5% респондентов, в то время, как 70,5% заявили, что в церковь не пойдут. Еще 14% респондентов пока не определились с решением.

В частности, 41,4% респондентов отметили, что вообще не посещают Пасхальную службу в храмах. В то же время, 36,9% опрошенных украинцев заявили, что не пойдут в церковь из-за опасений, связанных с пандемией COVID-19. Еще 18,8% респондентов не пойдут на службу в силу других причин.

Церковь призывает присоединяться к молитве онлайн

Как сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в интервью Радио Свобода, на Пасху храмы по всей стране будут открыты и богослужения пройдут. В то же время он отметил, что прихожане, особенно из группы риска, должны соблюдать карантинные ограничения и ответственно относиться к своему здоровью.

"Церковь будет делать все от нее зависящее для того, чтобы удовлетворить духовные нужды верующих, иногда даже без непосредственного общения. Потому что современные средства коммуникации позволяют это делать", — заявил митрополит Епифаний.

В частности, в ПЦУ отмечают, что, как и в прошлом году, богослужения в храмах могут проходить при ограниченном количестве человек, но транслироваться для всех остальных верующих. В Украинской греко-католической церкви также допускают проведение молебнов онлайн или на открытом воздухе: в таком случае призывают прихожан внимательно соблюдать социальную дистанцию и противоэпидемические правила.

При этом, как отметил предстоятель ПЦУ, украинцы смогут купить в магазинах заранее освященные паски и другие блюда: церковный обряд на хлебозаводах и в магазинах заранее проведут священнослужители.

Ограничения будут зависеть от карантинной зоны

Как заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, Министерство здравоохранения не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения на период Пасхальных праздников. В то же время, он отмечает, что для храмов, как и для других общественных мест, действует правило: внутри может находиться ограниченное количество людей из расчета один человек на четыре квадратных метра. Верующие также должны соблюдать дистанцию в полтора метра и использовать маску, прикрывающую нос и рот.

Более того, для тех, кто все же намерен посетить церковную службу лично, в Минздраве рекомендуют не идти туда всей семьей, а отправить только одного из ее членов. Тем людям, которые находятся в зоне риска, в Минздраве рекомендуют не посещать церкви и воздержаться от визитов к родственникам и друзьям, чтобы не подвергать себя риску.

Несмотря на то, что Минздрав не будет инициировать ужесточение противоэпидемических мер, в некоторых регионах это все же может произойти. Так, поскольку в Украине действует карантинное зонирование, в регионах с "красным" уровнем карантинные ограничения могут быть более жесткими.

В частности, подобные меры уже приняты для Киева, который, по состоянию на сегодняшний день, находится в "красной" зоне. Как заявил мэр города Виталий Кличко, во время Пасхальных богослужений в храмах должна быть обеспечена дезинфекция и проветривание, а количество посетителей — ограничено из расчета один человек на 10 квадратных метров. Кроме того, представители церквей должны обеспечить температурный скрининг всех, кто будет участвовать в богослужениях, а прихожане — использовать маски.

В "красной" Черниговской области, например, богослужения пройдут на открытом воздухе и будут транслироваться по местному телевидению, сообщает областная полиция. При этом, как заявил начальник ГУНП в Черниговской области Владимир Нидзельский, во время проведения массовых мероприятий во избежание столпотворений к охране общественного порядка будут привлечены сотрудники превенции, спецназначенцы, взрывотехники, кинологи, а также будут дежурить усиленные следственно-оперативные группы.

В то же время, в МВД отмечают, что окончательное решение о введении дополнительных мер и привлечении к их выполнению сотрудников различных департаментов и служб будет принято за несколько дней до Пасхи исходя их текущей ситуации, в том числе и эпидемиологической.

Напомним, что в 2020 году предстоятель ПЦУ и УГКЦ также призвали верующих праздновать Пасху дома и не подвергать себя и близких опасности. В то же время, власти власти не запрещали служение в храмах, а полиция не заходила в них, даже если там происходили нарушения карантина.

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СПРАВКА

LibertyReport.ai — платформа для проведения социологических и маркетинговых исследований в режиме реального времени. Результаты исследования отображают мнение интернет-аудитории украинцев в возрасте 18+. Общее количество опрошенных — 600 человек. Максимальная погрешность не превышает 4,1%.

Источник фото: Depositphotos