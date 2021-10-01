Происшествия 3 часа назад

Пассажиров поезда в Трускавец пересадили в другой вагон из-за "Слуг народа"

Вагон для народных депутатов оказался лучше других и даже с заранее заправленной постелью

Очередь на посадку на поезд в Трускавец. Фото: Анна Стешенко / Facebook Очередь на посадку на поезд в Трускавец. Фото: Анна Стешенко / Facebook
Очередь на посадку на поезд в Трускавец. Фото: Анна Стешенко / Facebook

Из-за организованной поездки депутатов партии "Слуга народа" пассажиров поезда, направляющегося в Трускавец, пересадили в другой вагон. Об этом рассказала журналист "Левого берега" Анна Стешенко на своей странице в Facebook.

"Мы с Ольгой Москалюк заранее купили билеты на поезд "Киев — Трускавец". С нашим "счастьем" мы попали в вагон со "Слугами народа". Заняли места, как говорят, согласно купленным билетам", — сообщила Стешенко.

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По ее словам, потом пришли два народных депутата (их фамилии журналист не назвала. — Delo.ua) с купленными на их места билетами.

"Дальше — больше. Прибегает начальник поезда и дрожащими руками показывает телеграмму. В ней — "О пересадке пассажиров в связи с ОГП". Бедный начальник поезда перепутал на нервах: "В связи с поездкой ОПГ". Мы смеялись, ОПГ, так ОПГ! Долго извинялся, хотя ведь он тут точно ни при чём", — рассказала журналист.

Фото: Анна Стешенко / Facebook

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В итоге ее и Москалюк переселили в соседний вагон с "простыми смертными". При этом Стешенко отметила, что вагон у "Слуг" был лучше других, а постель там заранее заправлена. "Один из видных нардепов "Слуги" пошутил, осматривая вагон: "Ты же представляешь! Сколько они его мыли перед нами?", — сообщила журналист.

Напомним, еще в 2019 году партия "Слуга народа" проводила для своих представителей недельную "школу депутата". Тогда для нардепов выбрали самый дорогой отель Трускавца Rixos Prykarpattya, а само обучение обошлось в 11,2 млн грн.

В этот раз депутаты "Слуги народа" должны ехать на заседание с президентом частично за собственные средства. В Трускавце планируют провести "секторальные секции" по экономике, безопасности и международной политике.

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